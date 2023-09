Sur X (anciennement Twitter), les CFF avaient annoncé que la perturbation devrait durer jusqu'à 17h30. Etaient concernées les lignes du Leman Express, les InterRegio et les InterCity:

Les CFF subissaient une grosse perturbation vendredi. En cause, le trafic ferroviaire restreint fortement en gare de Genève. Des retards et suppression de trains étaient à prévoir vendredi.

Le trafic ferroviaire était restreint à la gare de Cornavin vendredi touchant ainsi plusieurs lignes en France et en Romandie. Voici ce que l'on sait de la reprise éventuelle du trafic.

