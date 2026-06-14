Polizisten am Bahnhof in Neuenburg. (Archivbild) Image: KEYSTONE

Deux trains CFF ont failli se percuter à Neuchâtel: voici ce qui a dérapé

Un rapport révèle que deux trains CFF ont frôlé la collision en août 2025 à Neuchâtel à cause... de la barrière de la langue. Les deux pilotes alémaniques n’avaient pas compris les instructions données en français par le centre d’exploitation de Renens.



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Deux trains des Chemins de fer fédéraux (CFF) ont frôlé la collision en août 2025 à Neuchâtel-Vauseyon à cause de la barrière de la langue, racontent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.



Un train de marchandises a freiné juste à temps et s’est arrêté à 50 mètres d’un train régional qui circulait à vide. Le rapport du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) pointe des problèmes de compréhension entre les protagonistes.



Dialogue de sourds

Le train régional s’est retrouvé sur la voie du train de marchandises, car ses deux pilotes alémaniques ne comprenaient pas les instructions données en français par le centre d’exploitation de Renens (VD).

Selon la SESE, les deux conducteurs alémaniques avaient réussi leur examen de français et remplissaient les critères internes des CFF. Mais la SESE remarque que les exigences linguistiques des CFF «ne répondent pas aux critères de la Confédération».



L'agent de la circulation aurait par ailleurs lâché: «C'est difficile, il comprend pas. Là c'est un bordel de monstre.» Le mécanicien aurait alors répondu en jurant, en dialecte alémanique : «das glouben i ja nid» («j'y crois pas»).

Les CFF parlent d' un cas isolé

Les mécaniciens concernés satisfaisaient aux exigences internes des CFF en matière linguistique, fixées au niveau A1. Ils n'étaient pourtant pas en mesure, selon le Service d'enquête de sécurité sur les accidents, de gérer la situation en français de façon sûre. Le service conclut que les exigences linguistiques des CFF ne répondent pas suffisamment aux prescriptions légales. Les CFF qualifient l'incident de cas isolé, mais affirment le prendre «très au sérieux».

