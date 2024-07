La ligne Genève-Lausanne est interrompue. Keystone

Deux importantes lignes CFF interrompues ce lundi en Suisse romande

La journée de lundi a été entravée par plusieurs interruptions des lignes CFF, lundi: les tronçons Genève-Lausanne ainsi que Lausanne-Fribourg étaient concernés. Deux accidents de personnes étaient en cause.

Deux lignes CFF d'importance sont interrompues lundi en Suisse romande depuis la mi-journée. La liaison entre Lausanne et Genève est complètement supprimée depuis 12h30 en raison d'un accident de personne à Gland (VD).

Le trafic est peu à peu revenu à la normale vers 14h30, mais reste, mais des suppressions de trains sur les lignes régionales sont encore à prévoir.

La ligne CFF était également interrompue entre Lausanne et Fribourg entre midi et 14h15. En cause: un accident de personne survenu à Matran (FR), a déclaré Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

(sda/ats)