Les CFF vont corriger un bug qui vous faisait payer trop cher

Selon cette logique, le système de billetterie EasyRide a donc «splitté» le trajet de notre témoin en un 1 er segment de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel (au prix Onde Verte), et en un 2 e segment de Neuchâtel à Sugiez au prix SDN (pas de splitting du segment possible à Marin-Epagnier car le train ne s'y arrête pas dans ce trajet).

«Selon les règles de prix actuelles, les courses effectuées avec la billetterie automatique (comme EasyRide ou Fairtiq) doivent être «splittées» (scindées), afin de proposer le meilleur prix, de deux manières différentes: à chaque changement de moyen de transport dans le Service direct national (SDN) et à chaque arrêt dans les communautés tarifaires.»

«Cela se produit souvent dans des zones où il y a des communautés tarifaires et le Service direct national (SDN) qui entrent en jeu» , poursuit-il. Le SDN étant l'instance qui tente d'harmoniser la «jungle tarifaire» des transports publics suisses. Elle est gérée par l'Alliance SwissPass.

Or, elle a découvert qu' elle aurait payé moins cher si elle avait «découpé» son trajet autrement : de La Chaux-de-Fonds à Marin-Epagnier, situé dans la communauté tarifaire neuchâteloise Onde Verte, pour 5,20 fr, puis de Marin-Epagnier à Sugiez pour 3,40. Ce qui équivaut à un total de 8,60 fr., soit une économie de 1,50 fr. tout de même.

Une mésaventure rapportée à watson par une usagère des CFF à propos du prix d'un trajet en train reliant La Chaux-de-Fonds (NE) à Sugiez (FR) nous a mis la puce à l'oreille. La jeune femme, qui avait pris son billet sur l'application des CFF via son service EasyRide, censé lui proposer le tarif le plus avantageux, s'est vu facturer 10,10 fr. (aller simple).

A cause des incohérences du système tarifaire des transports publics, les usagers n'obtiennent pas toujours le meilleur prix pour leur billet. Un cas rapporté à watson nous a permis de comprendre pourquoi. Et d'apprendre que ce «bug» sera bientôt de l'histoire ancienne grâce au nouvel horaire.

