CFF: voici qui va payer l'énorme facture du retard de la gare de Lausanne

Bonne nouvelle pour la capitale olympique et le canton, la Confédération va casquer un maximum.

Plus de «Suisse»

Les CFF et la Confédération assumeront les coûts supplémentaires liés au retard et à l'adaptation du projet du chantier de la gare de Lausanne. Selon le nouveau planning des travaux d'agrandissement et de modernisation, ils sont estimés à 250 millions de francs.

Le montant total des investissements pour ce projet s'élève actuellement à 1,7 milliard de francs, incluant le renchérissement, ont indiqué jeudi la Confédération, les CFF, le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne dans un communiqué conjoint.

Selon les conventions financières en vigueur, les coûts supplémentaires auraient dû être répartis entre les différents partenaires du projet: la Confédération, CFF Immobilier, le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne:

«Mais, selon un accord, l'Office fédéral des transports (OFT) a décidé de prendre en charge, de manière exceptionnelle, les montants du Canton de Vaud et de la Ville de Lausanne, soit 15,4 millions de francs.»

Canton et ville reconnaissants

«Ces derniers sont très reconnaissants de cette prise en charge et rappellent le lien fort qu'il y a entre les coûts supplémentaires et le planning de référence de mars 2023», ajoute le communiqué. La part fédérale peut être financée par les crédits usuels du programme «Développement de l'infrastructure ferroviaire» (ZEB), précise-t-on.

En mars dernier, les CFF et l'OFT avaient présenté un nouveau concept et planning des travaux de la gare de Lausanne pour mieux tenir compte des besoins futurs, avec notamment un élargissement des quais. Avec pour conséquences de repousser la fin des travaux à 2037, soit quatre ans et demi plus tard que prévu. Canton, ville et lobby romand du rail s'étaient montrés très fâchés.

C'est l'OFT qui a chargé les CFF de calculer l'impact sur les coûts de ce nouveau planning ainsi que les coûts d’optimisation du projet. Au total, les coûts supplémentaires s'élèvent donc à quelque 250 millions de francs.

Gros montant pour l'optimisation

Soixante millions sont prévus pour des mesures opérationnelles en lien avec le décalage proprement dit du cœur du chantier. Il s'agit par exemple de replanification des entreprises de construction et d'adaptations des espaces des chantiers, détaille l'OFT.

Quant aux 190 millions de francs restants, ils découlent des études et plans pour les optimisations du projet: quais plus larges, amélioration de la longévité du projet, etc.

Lors de leur conférence de presse de mars dernier, les CFF et l'OFT avaient argué que le retard du chantier s'expliquait par la nécessité de retravailler le dossier sur des questions de statique du site. Mais que ce n'était pas l'unique raison. Le projet devait être revu plus largement, afin de tenir compte de l'évolution du nombre de voyageurs, avaient-ils expliqué. (sda/ats)