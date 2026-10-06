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Insultes, menaces: les employés CFF en ont marre

Les agressions sont en hausse dans les trains CFF (montage d&#039;illustration).
Les agressions sur les contrôleurs CFF sont en hausse (montage d'illustration).Image: keystone

«Je me fais insulter tous les jours»: les employés CFF en ont marre

Les agressions visant le personnel des transports publics se multiplient en Suisse. Aux CFF, dix incidents sont recensés chaque jour en moyenne.
06.10.2026, 11:5306.10.2026, 11:53

Depuis la pandémie, les entreprises de transport constatent une hausse des comportements agressifs envers leurs employés, rappelle Blick ce mardi. Aux CFF, une dizaine d’agressions sont enregistrées chaque jour. Syndicats et salariés réclament plus de protection.

La tendance touche aussi CarPostal: 65 agressions contre le personnel ont été recensées en 2025, contre déjà 145 entre janvier et juillet 2026. Le Ministère public de la Confédération indique que les délits contre des fonctionnaires ont augmenté d’environ un tiers en 2025.

Une arnaqueuse «élégante et agréable» sévit dans les gares CFF
Une arnaqueuse «élégante et agréable» sévit dans les gares CFF

L’an dernier, 718 plaintes pour violences ou menaces contre des fonctionnaires dans les transports publics ont été déposées. Mais ces chiffres pourraient sous-estimer la réalité. Car certains employés renoncent à porter plainte, leur nom devant alors apparaître dans le dossier pénal. Les agressions contre le personnel des transports publics sont néanmoins censés être poursuivies d’office.

«Nous ne pouvons, ni ne voulons, signaler chaque cas ou porter plainte. Beaucoup de collègues ne veulent pas porter plainte, car leur nom figure alors dans le dossier de la procédure»
Une contrôleuse des CFF

On lui jette un vélo dans les jambes

Blick rapporte plusieurs affaires récentes. En juin, une contrôleuse a été blessée par un voyageur après lui avoir infligé une amende. Dans un autre cas, un passager a fracassé un couvercle de WC avant de s'en prendre physiquement à un agent de sécurité. Des «allez vous faire foutre» et «fils de pute» sont également légion.

Une contrôleuse expérimentée témoigne et dit avoir été impliquée dans six procédures pénales. Elle témoigne:

«J’entends une insulte tous les jours»

Cela va parfois plus loin. Elle raconte qu'un jour, elle s'est fait agresser après avoir contrôlé une passagère qui ne disposait pas de billet:

«Par frustration, elle a projeté son vélo contre mes jambes. C’était très douloureux»

Les menaces et propos racistes sont aussi plus fréquents. Si la Confédération a renforcé les mesures de protection, les employés réclament surtout davantage de respect.

(acu)

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