Gare de Cornavin: des travaux qui impactent tous les déplacement

La zone de prise en charge des taxis initialement située sur le parvis de la gare est déplacée dans le parking souterrain de Cornavin, au niveau -1. Image: KEYSTONE

La gare de Cornavin sera entièrement fermée ce week-end pour travaux, perturbant fortement les trajets malgré des solutions de substitution.

L'interruption totale de la circulation des trains à la gare de Cornavin à Genève en raison de travaux le week-end prochain aura d'importantes conséquences sur tous les déplacements dans le secteur. Un dispositif de substitution par bus, cars et trams sera mis en place, mais il faudra compter avec des temps de parcours rallongés.

Pour les personnes se rendant à l'aéroport, les trains seront arrêtés à Nyon. La liaison sera effectuée avec un bus direct. Il faut prévoir environ trente minutes de plus pour ce trajet, avertissent les CFF. Plus de 70 assistants clientèle seront présents dans les gares pour aider les voyageurs.

Pour les passagers en provenance d’Annemasse (F) et en direction de l’aéroport, les trains du Léman Express s’arrêteront à Lancy Pont-Rouge. Ils devront continuer leur trajet avec le tram 15 jusqu’à la gare Cornavin, puis prendre la ligne de bus 5. Ces deux lignes seront renforcées pendant le week-end.

Par ailleurs, le trafic TER de la SNCF ainsi que les TGV Lyria seront interrompus entre Genève et Bellegarde (F). Des transports de substitution seront mis en place par bus.

La circulation autour de la gare Cornavin sera perturbée pour les véhicules motorisés. Le passage des Alpes sera fermé à la circulation, à l’exception des bus et des taxis qui seront autorisés à circuler dans le sens descendant. Une déviation par le quai Wilson, l’avenue de la Paix et l’avenue Giuseppe-Motta est prévue.

L'accès au parking de Cornavin depuis le passage des Alpes sera interdit. La zone de prise en charge des taxis initialement située sur le parvis de la gare est déplacée dans le parking souterrain de Cornavin, au niveau -1.

Enfin, les lignes tpg 60 et 61 effectueront un rebroussement au niveau de la Place des Nations, l’accès à la gare Cornavin se faisant via la ligne de tram 15. Tous les autres services de bus fonctionneront normalement.

La circulation des trains sera interrompue du samedi 23 novembre à 19h00 au dimanche 24 novembre à 15h00. De manière générale, les CFF recommandent de ne pas voyager en train pendant ce laps de temps. Et en cas de déplacement indispensable, il faut consulter l'horaire en ligne.

Les CFF doivent mettre en service leur plus grand centre de commandes informatisé. «Véritable cerveau» de la gare, il sera chargé de contrôler et piloter l’ensemble des aiguillages et signaux ferroviaires.

