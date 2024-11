Trenitalia et les CFF renouvellent leur coopération pour les liaisons entre l'Italie et la Suisse. Image: CFF

Cette nouvelle liaison CFF va ravir les amoureux de l'Italie

Dès 2026, les CFF et Trenitalia offriront des trains directs Zurich-Florence-Livourne et présentent un nouveau train Eurocity reliant les deux pays.

Les CFF et Trenitalia proposeront dès 2026 des trains directs de Zurich à Florence et Livourne, et inversement. Les deux entreprises ferroviaires ont également présenté un nouveau train Eurocity qui circulera entre les deux pays.

Encore plus de trains

De plus, une liaison supplémentaire sera introduite à partir de 2026 entre Zurich, Milan et Venise, est-il indiqué dans un communiqué des CFF.

Les deux entreprises ont prolongé vendredi leur collaboration de plusieurs années en signant un accord de coopération à la gare de Milan.

Le partenariat entre Trenitalia et les CFF a débuté en 2009 et est un succès, disent les CFF dans un communiqué. Les deux entreprises ferroviaires ont déjà transporté 30 millions de voyageurs entre l'Italie et la Suisse. (jah/ats)