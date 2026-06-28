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Le chocolat Sprüngli fond à cause des CFF et de la canicule

Le chocolat de Sprüngli fond à cause des CFF et de la canicule

La boutique Sprüngli d&#039;Oerlikon (ZH) a subi une drôle de mésaventure en pleine canicule.
La boutique Sprüngli d'Oerlikon (ZH) a subi une drôle de mésaventure en pleine canicule.Image: Montage Watson
Un fâcheux incident s'est produit lundi dernier dans une boutique Sprüngli de la banlieue de Zurich: faute de climatisation, les chocolats exposés ont commencé à fondre.
28.06.2026, 18:5028.06.2026, 18:50

La vague de chaleur n’a pas épargné une succursale Sprüngli à Oerlikon (ZH). Après une panne de climatisation survenue lundi dernier, le thermostat du magasin affichait 38 degrés, rapporte 20 Minuten. Résultat: le chocolat a commencé à fondre. Une cliente raconte au média alémanique:

«Les employés étaient vraiment contrariés. Ils disaient qu’ils allaient devoir jeter une grande partie du chocolat exposé dans les rayons»

La faute des CFF

Interrogée par 20 Minuten, Katharina Drexler, responsable de la communication de Sprüngli, explique que les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont à l’origine des fortes températures dans le magasin. En raison de travaux effectués par les CFF, le système de refroidissement des locaux de la boutique Sprüngli est en effet tombé en panne dans la nuit de dimanche à lundi.

Les Luxemburgerli, en revanche, ont été épargnés. Les vitrines réfrigérées n’ont «heureusement pas été affectées» par la panne.

Les Luxemburgerli, les pralinés et tous les produits frais ont donc pu continuer à être vendus normalement. Selon Sprüngli, cité par 20 Minuten, le problème a été résolu dans le courant de la matinée de lundi. (hkl/trad. btr)

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