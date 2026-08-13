beau temps26°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Le Conseil fédéral refuse l'initiative Boussole

Unterstuetzer und Helfer halten Plakate hoch, bei der Einreichung der Kompass-Initiative, am Freitag, 29. August 2025, vor der Bundeskanzlei in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
L'initiative Boussole veut que le paquet d'accords avec l'UE soit soumis au vote du peuple et des cantons.Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral refuse l'initiative sur les accords avec l'UE

Le gouvernement rejette l'initiative Boussole sans lui apposer de contre-projet. Il estime que le projet menacerait la crédibilité de la Suisse en matière de politique extérieure.
13.08.2026, 11:0013.08.2026, 11:07

L'initiative Boussole, qui veut que le paquet d'accords avec l'UE soit soumis au vote du peuple et des cantons, doit être rejetée. Le Conseil fédéral a refusé jeudi ce texte, sans proposer de contre-projet.

L'initiative demande que l'ensemble des traités visant une reprise dynamique conséquente du droit de l'étranger soit soumis au référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Le gouvernement estime toutefois que le texte lie de manière problématique cette question de fond au cas particulier des futurs accords avec l'UE.

Ils réclament que les immigrés financent les infrastructures en Suisse

La disposition transitoire de l'initiative est particulièrement critiquée. Elle «interfère avec le processus politique en cours et cherche à modifier a posteriori les modalités de vote» applicables à ce paquet d'accords, écrit le Conseil fédéral.

Cette manière de faire est source d'une «grande insécurité juridique». Elle menacerait la crédibilité de la Suisse en matière de politique extérieure ainsi que sa place économique. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Ce musicien suisse réalise une prouesse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
1
Le trafic CFF reprend partiellement entre Genève et Lausanne
La circulation ferroviaire reprend progressivement mercredi soir sur l’axe Genève-Lausanne après un accident de personne en gare de Nyon. Une voie a pu être rouverte dès 20 heures, mais des retards restent à prévoir.
La situation s’améliore sur l’axe ferroviaire Genève-Lausanne. Après une interruption du trafic provoquée par un accident de personne en gare de Nyon mercredi soir, la circulation a pu reprendre partiellement dès 20 heures sur une voie. Selon les dernières informations des CFF, les trains IR90, IR15, RE33 et EC peuvent à nouveau circuler et transiter normalement.
L’article