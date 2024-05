Les voyageurs entre Lausanne et la Suisse alémanique sont priés de passer par Fribourg et Berne.

«Les bus de remplacement sont prêts et circulent entre Yverdon et Chavornay. Un bus direct est également en place à Morges pour circuler direction Yverdon»

Des bus de remplacement ont été déployés et les horaires sont disponibles sur l'application et le site des CFF.

Les voyageurs romands vont devoir prendre leur mal en patience, ce jeudi après-midi et en soirée. Le trafic ferroviaire de la ligne entre Lausanne et Yverdon-les-Bains «est interrompu entre Ependes et Chavornay», expliquent les CFF .

Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne de l'IC5 entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Les voies ferrées sous l'eau à cause des intempéries. La ligne sera bloquée jusqu'à minuit.

«Les employés de La Poste risquent de partir chez Easyjet»

La Poste a annoncé qu'elle allait réduire à 600 le nombre de ses guichets en 2028. Il y en avait plus de 3000 il y a 20 ans. Une situation logique alors que la société se numérise et que l'envoi de lettres chute. Mais quid de la fonction «sociale» de l'entreprise? Un expert en économique publique répond à nos questions.

Nouveau coup dur pour le service public: mercredi matin, La Poste annonçait qu'elle allait encore supprimer des centaines de bureaux de poste ces prochaines années. D'ici à 2028, le nombre de guichets devrait tomber à 600. A titre de comparaison, La Poste comptait encore plus de 1300 bureaux en 2016, et plus de 3000 il y a 20 ans. Une situation qui s'explique par le changement des habitudes des utilisateurs: l'envoi de lettres et les paiements au guichet sont en chute libre, conséquence directe de la numérisation de la société. Logiquement, la fréquentation dans les bureaux a baissé de 35% en 8 ans.