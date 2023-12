La situation est rétablie entre Berne et Fribourg

Les CFF ont toutefois mis en garde contre des retards et d'autres suppressions possibles. (mbr/ats)

La ligne a d'abord été entièrement mise hors tension pour des raisons de sécurité. Plusieurs trains entre Berne et Fribourg ont ainsi été supprimés. Mais dès 7h00, les lignes étaient à nouveau ouvertes à la circulation.

Un train de marchandises a déraillé dans la banlieue de Berne. Un employé de CFF Cargo a été blessé. Le trafic de la ligne entre Berne et Fribourg, d'abord complètement interrompu, a repris normalement dès 7h00.

Plus de «Suisse»

Le trafic ferroviaire entre Berne et Fribourg a été interrompu jeudi matin, en raison d'un déraillement entre deux gares dans la capitale fédérale.

Les plus lus

On a distribué la fortune des Suisses les plus riches et voilà le résultat

Le classement des 300 Suisses les plus riches est paru récemment. On parle de sommes astronomiques. Mais combien recevriez-vous si cet argent était partagé équitablement entre tout le monde? Moins que vous ne le pensez.

En 2019, la fortune nette totale des personnes physiques imposables en Suisse s'élevait à 2,16 billions de francs: 2 160 000 000 000, vous pouvez compter les zéros. Ça fait beaucoup d'argent.