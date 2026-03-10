en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
International

Un Suisse condamné pour un viol collectif à Majorque

Un Suisse condamné pour viol à Majorque
L'homme a abusé d'une jeune femme à Magaluf avec sept complices.Image: Facebook

Un Suisse condamné pour un viol collectif en Espagne

Durant l'été 2023, un Suisse a violé une Britannique alors âgée de 18 ans aux côtés de sept Français, à Majorque. Il vient d’être condamné.
10.03.2026, 07:0010.03.2026, 07:00

«Ils ont commis différents actes sexuels sur elle, agissant ensemble et sans le consentement de la jeune femme»: un Suisse aujourd’hui âgé de 25 ans ainsi que sept complices français ont violé une touriste britannique à Majorque en août 2023. L’information est rapportée par le journal espagnol Ultima Hora.

Deux des hommes aujourd’hui condamnés avaient attiré la jeune femme dans une chambre d’hôtel de la station balnéaire de Magaluf, connue pour ses soirées festives. Les autres les ont rejoints plus tard. Des vidéos du viol ont ensuite circulé sur Snapchat.

«En Suisse, le message envoyé à la victime de viol est: tu es aussi responsable»

Le tribunal provincial de Palma a suivi lundi l’acte d’accusation à l'encontre des prévenus, les condamnant à une peine de prison cumulée de 73 ans. La victime a déjà reçu une indemnisation de 150 000 euros. Le ministère public avait requis une peine totale de 151 ans de prison.

(her/trad.jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Un tripotage de fesses indigne l'Italie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les tiques font de plus en plus de ravages en Suisse (sauf dans ce canton)
Les cas d'encéphalite à tiques explosent en Suisse. Cette maladie, potentiellement mortelle, est «à prendre très au sérieux», s'alarme un spécialiste.
La saison des tiques en Suisse dure désormais de mars à novembre, rappelle ce mardi la RTS, la faute au réchauffement climatique. Ce phénomène n'est pas sans conséquence sur la santé publique puisque les cas de méningo-encéphalite à tiques (ou FSME) sont en nette augmentation.
L’article