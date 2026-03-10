L'homme a abusé d'une jeune femme à Magaluf avec sept complices. Image: Facebook

Un Suisse condamné pour un viol collectif en Espagne

Durant l'été 2023, un Suisse a violé une Britannique alors âgée de 18 ans aux côtés de sept Français, à Majorque. Il vient d’être condamné.

«Ils ont commis différents actes sexuels sur elle, agissant ensemble et sans le consentement de la jeune femme»: un Suisse aujourd’hui âgé de 25 ans ainsi que sept complices français ont violé une touriste britannique à Majorque en août 2023. L’information est rapportée par le journal espagnol Ultima Hora.

Deux des hommes aujourd’hui condamnés avaient attiré la jeune femme dans une chambre d’hôtel de la station balnéaire de Magaluf, connue pour ses soirées festives. Les autres les ont rejoints plus tard. Des vidéos du viol ont ensuite circulé sur Snapchat.



Le tribunal provincial de Palma a suivi lundi l’acte d’accusation à l'encontre des prévenus, les condamnant à une peine de prison cumulée de 73 ans. La victime a déjà reçu une indemnisation de 150 000 euros. Le ministère public avait requis une peine totale de 151 ans de prison.

