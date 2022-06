Une ville Suisse est dans le top 3 des citées les plus chères du monde

La liste des villes les plus chères pour les personnes expatriées a été dévoilée mardi. Parmi les dix lieux considérés comme les plus coûteux, deux sont suisses.

Le classement qui aide à savoir dans quel lieu ne pas aller vivre afin de préserver ses finances est tombé. Mardi 7 juin, ECA International a publié, comme chaque année, sa liste des villes les plus chères au monde pour les expatriés au cours de l'année 2021.

Pour ce faire, l'organisation spécialisée dans la mobilité internationale a analysé le coût des biens et services de consommation dans plus de 490 sites dans le monde ainsi que les coûts de location dans les zones généralement habitées par du personnel expatrié dans plus de 410 sites dans le monde.

Si le top 10 a largement été mené par les villes asiatiques, deux se trouvant en Suisse sont également bien positionnés.

Hong Kong

Image: shutterstock

Hong Kong rafle la palme d'or pour la deuxième année consécutive. Selon ECA International, ceci s'explique notamment par le fait que l'ancienne colonie britannique ait été moins touchée par la hausse de l'inflation mondiale en 2021.

New York

C'est la seule ville américaine du top 10. D'après le rapport de l'organisation internationale, les loyers dans ces villes ont augmenté de 12% au cours de l'année 2021.

Genève

Cette troisième position mondiale confirme le stéréotype: Genève est bel et bien une ville chère. Un classement que la Cité de Calvin détenait déjà en 2020.

Londres

Image: shutterstock

C'est la seule ville britannique du classement. En une année, Londres est passée de la cinquième à la quatrième position des villes les plus onéreuses du monde. Comme New York, les loyers y sont également augmenté, mais ici, de 20%.

Tokyo

Image: shutterstock

Les villes japonaises ont toutes chuté dans le classement de l'ECA International. Tokyo en tête de peloton avec sa cinquième position alors même qu'elle se positionnait à la deuxième place en 2020. Cela est dû au yen, devise japonaise s'étant affaibli en raison d'une soudaine inflation plus élevée et des taux d'intérêt négatifs.

Tel Aviv

Image: shutterstock

Au cours de l'année écoulée, Tel Aviv est devenue plus chère en passant de la septième à la sixième position du classement de l'ECA International.

Zurich

image: shutterstock

Sans surprise, la seconde ville suisse où les expatriés dépensent le plus d'argent est Zurich. Mais contrairement à Genève qui a conservé son rang au cours de l'année 2021, la capitale économique est passée de la sixième à la septième position des lieux les plus onéreux du monde.

Shanghai

Image: shutterstock

A cause des fluctuations du yen de nombreuses villes japonaises ont quitté le classement, mais elles ont été remplacées par des cités chinoises. Shanghai en est un exemple. La ville la plus peuplée de Chine se place à la huitième place du top 10 en 2021 alors qu'elle se positionnait à la neuvième l'année d'avant.

Canton

Image: shutterstock

La plus grande ville du Sud de la Chine se positionne, en 2021, à la neuvième place en 2021 est également devenue plus chère pour les professionnels expatriés que l'année précédente.

Séoul

Image: shutterstock

Séoul complète le top 10 des villes les plus coûteuses pour les personnes expatriées. En comparaison à l'année 2021, la ville sud-coréenne a grimpé de deux points dans le classement.