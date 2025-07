La LNM va entamer cet automne des discussions stratégiques avec ses trois cantons commanditaires, Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Les objectifs sont notamment de définir un cadre de financement pérenne adapté aux besoins réels de l’entreprise et de planifier les investissements nécessaires à la rénovation progressive de la flotte. (mbr/ats)

Selon Arcinfo, la LNM a vendu davantage de billets en 2025 – malgré les suppressions – que douze mois plus tôt, à la même période, grâce à la météo et les actions entreprises.

«Consciente de l'impact des suppressions de courses, la LNM a immédiatement mis en oeuvre des mesures concrètes pour rétablir la situation». La compagnie a rappelé temporairement un capitaine récemment parti à la retraite, a opéré un recrutement accéléré d’un capitaine externe à la LNM et a effectué une réorganisation interne des plannings et des ressources.

Après avoir annulé 54 courses en mai et juin à la suite de l’arrêt obligatoire de deux bateaux pour des travaux de désamiantage, la LNM, compagnie qui navigue sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, a dû aussi supprimer ponctuellement quelques courses début juillet.

Manger durable réduit le risque de cancer

Une alimentation durable est associée à une réduction statistiquement significative du risque de cancer. La mortalité par cancer est également diminuée, selon une méta-analyse avec participation suisse.

L'alimentation durable est de plus en plus recommandée comme stratégie pour réduire les maladies non transmissibles et promouvoir la santé dans le monde entier. Certains modèles alimentaires malsains actuels sont considérés comme contribuant à la charge mondiale du cancer, tandis que certains types de production aggravent encore les problèmes environnementaux.