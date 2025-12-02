assez clair, brumeux-1°
DE | FR
burger
Suisse
classement

Génocide et droits de douane: les mots de l'année en Suisse

Voici les mots de l'année en Suisse

Des scientifiques ont analysé une base de données du discours suisse dans chaque langue nationale pour en ressortir les termes phares de 2025. Découvrez la liste.
02.12.2025, 06:2702.12.2025, 06:30

«Génocide» est le mot romand de l'année en raison de son utilisation croissante dans les médias depuis plusieurs années. Les termes liés aux droits de douane imposés par Donald Trump figurent en bonne place dans ce classement dans les différentes langues nationales.

La désignation du mot romand de l'année a donné lieu à un vif débat. Au bout de plus de deux heures de discussions, «génocide» a finalement devancé l'expression «39%» d'une petite voix, indique mardi la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW).

Israël a perpétré un génocide à Gaza assure cette enquête de l'ONU

Le terme primé n'est «pas un mot comme les autres», souligne-t-elle. Peu de termes sont aussi clivants: «il sert d'étendard pour les uns et de repoussoir pour les autres», il pose également une question de légitimité, quant à savoir qui a le droit de l'utiliser.

Le jury a tenu à mettre en évidence l'évolution d'un mot dont l'usage augmente dans les médias, notamment en lien avec la situation en Palestine, et qui – encore disqualifiant il y a peu – est devenu «plus acceptable dans la sphère publique» au fil des années.

Taxes douanières et mobilisations

Au deuxième rang figure «39%», un «mot graphique» qui a provoqué une «déflagration» lorsque Donald Trump a imposé ses droits de douane à la Suisse. L'événement a également marqué l'année dans les autres langues nationales puisque «dazi» («droits de douane») est le mot de l'année en Suisse italienne alors que «Zollhammer» («coup de massue douanier») se classe deuxième en Suisse alémanique.

La troisième place revient à «grève», qui renvoie aux fortes mobilisations qui ont marqué l'année en Suisse et dans le monde. L'actuel mouvement des maçons helvétiques a joué un rôle important dans la discussion, précise la ZHAW.

Foot féminin et poulet au chlore

En Suisse alémanique, le mot de l'année est «Frauen-Nati», l'équipe de Suisse féminine de football qui a fait vibrer les foules cet été lors de l'Euro. Viennent ensuite «Zollhammer» et «Chlorhuhn» («poulet chloré»), autre terme qui apparaît souvent dans le débat autour des moyens de lever les droits de douane américains.

Les mots de l'année en Suisse italienne sont «dazi», «permacrisi» («crise permanente») et «riarmo» («réarmement»). Dans les vallées romanchophones, «IA» (abréviation d'«intelligenza artifiziala», «intelligence artificielle»), devance «ballape da dunnas» («football féminin») et «vita pajabla» («vie abordable»).

Humeur
Le «mot de l'année 2025» devrait vous énerver

Pour déterminer les mots de l'année, des scientifiques de la ZHAW ont analysé la base de données du discours suisse Swiss-AL et établi, pour chaque langue nationale, les 30 mots qui ont été utilisés plus fréquemment ou de manière nettement différente en 2025 que les années précédentes. Un jury de professionnels a ensuite choisi les trois mots les plus marquants dans cette liste, parmi les propositions du public et sur la base de leur propre expérience. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Skims débarque en Suisse: on a testé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Six élus veulent changer la démocratie suisse, et Berne ne dit pas non
Les deux textes soumis au vote ont subi un échec cuisant hier dans les urnes, avec au passage des millions de francs dépensés pour rien. Six parlementaires issus de six partis politiques ont lancé une idée au niveau national pour alléger ce processus.
Le peuple a toujours raison. Et une nouvelle fois, il a fait «non» de la tête. L’impôt fédéral sur les successions proposé par les Jeunes socialistes n’avait aucune chance, pas plus que le service citoyen volontaire pour toutes et tous.
L’article