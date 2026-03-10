en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Le Conseil fédéral ne sera pas agrandi

Conception et réalisation: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller et Léo Margueron / Centre d’enseignement professionnel de Vevey, département photographie.

Le Conseil fédéral ne sera pas agrandi

L'idée d'un gouvernement à 9 membres passe une fois de plus à la trappe: le National vient de rejeter une initiative des Verts en ce sens.
10.03.2026, 14:1410.03.2026, 14:14

Le Conseil fédéral doit continuer à fonctionner avec sept membres. Le National a rejeté mardi par 114 voix contre 77 une initiative parlementaire des Vert-e-s demandant de porter à 9 le nombre de ministres. La possibilité d'un «job sharing» n'a pas eu plus de succès.

Dans un premier texte, le parti écologiste demandait de passer à un Conseil fédéral à neuf sièges. Depuis 1848, le monde a changé, et la Suisse avec, a avancé Greta Gysin (Vert-e-s/TI). La charge de travail a beaucoup augmenté et les dossiers sont devenus plus complexes. Le changement permettrait aussi une meilleure représentativité des régions et des langues.

Greta Gysin, Praesidentin transfair spricht ueber die Moderniesierung von Teilzeitarbeitsmodellen, am Dienstag, 24. Juni 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Greta GysinKeystone

Mais l'idée, déjà maintes fois traitée par le Parlement, a été balayée par Philippe Nantermod (PLR/VS). «Le Conseil fédéral à sept membres a largement fait ses preuves depuis 1848. Je rappelle que nous avons un gouvernement qui n'a jamais fait l'objet d'un remplacement intégral depuis le début de la Confédération moderne, c'est une exception mondiale», a-t-il déclaré, parlant de «stabilité».

Ce PLR valaisan mange sa raclette avec du ketchup: il s'explique

Quant à la représentativité des régions, c'est au Parlement lorsqu'il élit les conseillers fédéraux, de faire attention à l'origine des candidats. Le Valaisan a aussi mentionné les coûts bureaucratiques que le changement engendrerait. Avec sept membres, le gouvernement est collégial et la responsabilité conjointe.

Un objectif irréaliste

Dans leur deuxième initiative, les Vert-e-s voulaient autoriser le partage de poste au sein du Conseil fédéral, s'inspirant de l'économie privée. Aline Trede (Vert-e-s/BE) a relevé que cette organisation est déjà «monnaie courante» pour concilier vies familiale et professionnelle.

Et de rappeler que plusieurs personnes ont déjà renoncé à se porter candidat au gouvernement parce qu'elles avaient des enfants en bas âge. Or les personnes de moins de 50 ans et qui ont des familles représentent une part importante de la population.

Aline Trede (Gruene), Kandidatin fuer den Regierungsrat des Kantons Bern, posiert am Rand eines Podiumsgespraechs zum Portrait, am Mittwoch, 21. Januar 2026 in Bern. Am 29. Maerz waehlen die Stimmbere ...
Aline TredeKeystone

Sans succès. Il s'agit d'un objectif irréaliste, pour la majorité du National qui a suivi l'avis de sa commission. Un conseiller fédéral est non seulement chef de département, mais aussi un membre d'un gouvernement collégial. Cette responsabilité politique peut difficilement être partagée. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Voilà ce qui se cache dernière la photo 2025 du Conseil fédéral
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une loi-cadre pour mieux lutter contre la violence domestique
Il faut uniformiser la prévention contre la violence domestique et sa répression, ainsi que la protection des victimes en Suisse. Le Conseil des États a adopté mardi une motion demandant la création d'une loi-cadre.
Les violences domestiques font une victime toutes les deux semaines en Suisse, a rappelé Marianne Maret mardi au Parlement, à Berne. La Valaisanne est à l'origine de la motion adoptée à la Chambre haute. Pour la politicienne du Centre, les mécanismes de protection actuels sont insuffisants et trop fragmentés. Les réponses de chaque canton diffèrent. Dans certains cantons, l'offre en foyers est insuffisante voire inexistante, a-t-elle expliqué.
L’article