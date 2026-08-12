Vue en direction du centre de distribution Coop à Schafisheim, en Argovie (depuis les locaux de la société Ferrum). Image: Michael Hunziker

Coop a arrosé son centre logistique à l’eau potable en pleine sécheresse

La Coop a remporté plusieurs distinctions pour son centre logistique durable à Schafisheim, en Argovie. Or, des recherches ont révélé que, durant les jours de canicule de juin, le détaillant a fait fonctionner un système d'arrosage à l'eau potable sur le toit du bâtiment.

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Avec l'ouverture de son plus grand centre logistique en 2016, Coop avait amené environ 2200 emplois à Schafisheim, en Argovie. Depuis, cette gigantesque installation, qui abrite aussi la plus grande boulangerie industrielle de Suisse, fait surtout la Une en raison de ses projets d'agrandissement.

Ainsi, l'entreprise Coop prévoit notamment de moderniser sa centrale frigorifique ces prochaines années et d'agrandir le centre de distribution d'ici 2028, moyennant un investissement de 90 millions de francs. Sur le plan de la durabilité, le centre logistique affiche par ailleurs un bilan remarquable, couronné par des distinctions telles que le Watt d'Or ou le Lean & Green Award.



Le site de Schafisheim participe à l’approvisionnement de toute la Suisse, y compris de la Suisse romande, notamment pour les produits surgelés.



Une mesure d'urgence

Mais, selon des recherches menées par le portail en ligne Inside Paradeplatz, la canicule de juin a poussé le centre logistique à prendre une mesure qui ne cadre pas vraiment avec la notion de durabilité. Selon une source interne, Coop aurait installé sur le toit du complexe un arroseur de pelouse alimenté en eau potable, afin de refroidir l'enveloppe du bâtiment.

Confrontée, la Coop a confirmé auprès d'Inside Paradeplatz avoir eu recours à ce système d'arrosage, expliquant qu'il s'agissait d'une mesure d'urgence. Fin juin, des transformateurs auraient menacé de surchauffer en raison de la chaleur. Les arroseurs installés sur le toit auraient été mis en service en tant que «dernière option disponible».

La Coop a par ailleurs précisé n'avoir utilisé le système d'arrosage que quelques heures, la consommation globale étant restée faible.



A cette époque, plusieurs communes du canton d'Argovie avaient déjà appelé la population à économiser l'eau, notamment en renonçant à arroser les jardins. Du côté des entreprises, les premières conséquences de la sécheresse se sont notamment manifestées à Seengen, où une station de lavage automobile a dû fermer, faute d'eau.

Un cas unique

Interrogée, la porte-parole de Coop, Carole Husi, précise les faits: l'entreprise aurait utilisé le système d'arrosage le samedi 27 juin, durant quelques heures, «en tant que solution de secours temporaire».



Ce jour-là, les températures avaient grimpé jusqu'à 38,2°C à la station de mesure d'Aarau-Buchs, soit le record du mois.

La porte-parole souligne que, pour éviter la panne des transformateurs, et donc de l'ensemble de l'infrastructure logistique, l'entreprise aurait immédiatement pris diverses mesures de refroidissement:

«En tant que dernière option disponible, des installations d'arrosage temporaires ont été mises en place sur une zone du toit d'environ dix mètres carrés, afin de protéger les transformateurs concernés d'une surchauffe.»

Le système ne serait plus en service depuis lors. (trad. ysc)