beau temps32°
DE | FR
burger
Suisse
Agriculture

La sécheresse fait déjà des millions de dégâts en Suisse

La sécheresse fait déjà des millions de dégâts en Suisse

Près d&#039;une exploitation agricole assurée sur deux a déjà annoncé cet été des dégâts dus à la sécheresse et ça pourrait être la pointe de l&#039;iceberg seulement. Sur la base des données recueill ...
La sécheresse qui frappe la Suisse cet été laisse déjà une lourde facture dans les champs. Près de la moitié des exploitations assurées ont annoncé des dégâts, pour un montant de 19 millions de francs. Et le bilan est encore loin d’être définitif.
11.08.2026, 17:4811.08.2026, 17:48

Près d'une exploitation agricole assurée sur deux a déjà annoncé cet été des dégâts dus à la sécheresse et ça pourrait être la pointe de l'iceberg seulement. Sur la base des données recueillies jusqu'au 6 août par l'assureur Suisse Grêle, les dommages atteignent 19 millions et la tendance est à la hausse.

Sur les 2350 exploitations aujourd'hui assurées contre le risque de sécheresse, près de 1100 ont déjà signalé des dégâts. La plupart de ces déclarations provenaient de Suisse occidentale, où se trouvent également la plupart des contrats d'assurance incluant une couverture contre la sécheresse.

Voici à quel point les rivières suisses souffrent de la sécheresse

Les cultures d’été, celles qui se plantent en général au printemps, à savoir les pommes de terre, le maïs, les betteraves sucrières et les tournesols sont particulièrement touchées. Une grande partie de ces cultures n’ayant pas encore été récoltée, il n’est pas encore possible de chiffrer l’ampleur totale des dégâts pour l'ensemble de l’année en cours.

Nombre d'assurés en hausse

Les prévisions météorologiques ne laissant en outre entrevoir aucune amélioration, il faut s’attendre à ce que le montant des dommages continue d’augmenter, a indiqué mardi Suisse Grêle à l’agence de presse Keystone-ATS. Le nombre d'agriculteurs décidant de s'assurer contre les dommages dus à la sécheresse devrait lui aussi continuer de croître.

La sécheresse pousse les familles paysannes à se confier

Selon l'Office fédéral de l'agriculture, la demande d'assurance couvrant la sécheresse a enregistré une croissance modérée mais constante ces dernières années. Et le nombre d'assurés devrait augmenter d'environ 10% en 2026, sachant que les contrats pour l'année en cours ont été conclus avant la période de sécheresse actuelle.

Berne prend en charge depuis l'an dernier 30% de la prime d'assurance, une mesure limitée à fin 2032, qui participe à expliquer la hausse. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
2
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Violent incendie et explosion à Schaffhouse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Les images du violent incendie à Schaffhouse
Quatre pompiers blessés après un important incendie lundi soir dans la ville alémanique. Deux détonations ont notamment été entendues.
Un violent incendie a détruit lundi soir une grange située près de la gare de marchandises de Schaffhouse. Deux détonations se sont produites. Quatre pompiers blessés ont dû être hospitalisés, a indiqué une porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.
L’article