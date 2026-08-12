Samuel Bendahan est candidat au Conseil d'Etat vaudois. Keystone

Une figure du PS se lance dans la course au gouvernement vaudois

Samuel Bendahan est candidat au Conseil d'Etat vaudois. Dans une vidéo, il annonce sa candidature aux primaire socialistes et détaille ses priorités.

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Samuel Bendahan se lance dans la course au Conseil d'Etat vaudois. Le conseiller national socialiste a annoncé sa candidature aux primaires de son parti mercredi matin, avec comme mot d'ordre central «Pour la liberté de vivre bien».

Partagées dans le journal 24 heures, ses intentions ont aussi été retracées dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il détaille ses priorités. Finances saines au service de la population, esprit d'équipe au sein du gouvernement et approche bienveillante de la politique sont au coeur de son programme.

Vidéo: watson

«Le canton vit une passe difficile (...) et tout cela dans un contexte avec de grandes difficultés pour le gouvernement», affirme le coprésident du Groupe socialiste aux Chambres fédérales.

«Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des propositions»

«ll faut réduire le poids des primes sur la classe moyenne. Il faut s'engager pour que nos finances cantonales soient saines et garantissent le service public. Il faut s'engager pour que tout le monde puisse trouver sa place et en tirer un revenu décent, avec un salaire minimum de qualité et une hausse des revenus», poursuit-il.

Et d'ajouter que l'expérience dans le management et du travail avec les autres – dont il a fait sa «spécialité» – est nécessaire. Maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne (UNIL) et à l'EPFL, le Lausannois est économiste et entrepreneur.

La gauche veut reconquérir la majorité

Agé de 46 ans, Samuel Bendahan siège au Conseil national depuis 2017. Auparavant député au Grand conseil vaudois (2012-2017), l'élu socialiste a aussi été conseiller communal de Lausanne (2011-2012). «Aujourd'hui, j'aimerais offrir au canton tout mon engagement et toutes mes compétences pour faire de lui un canton encore meilleur», résume-t-il.

Dans le camp socialiste, la conseillère nationale Jessica Jaccoud a, elle aussi, annoncé sa candidature. Les personnes intéressées ont jusqu'au 24 août pour déposer leur candidature. Le ticket PS – sans doute à trois – sera désigné lors du congrès extraordinaire du parti le 26 septembre prochain à Aubonne.

L'actuel conseiller d'Etat Roger Nordmann, qui a remplacé Rebecca Ruiz ce printemps, en fera, en toute logique, partie. Pour rappel, la sortante Nuria Gorrite a annoncé en juillet qu'elle quitterait le gouvernement vaudois l'an prochain, après quinze ans de fonction.

L'objectif de la gauche sera de reconquérir la majorité au château Saint-Maire. (jzs/ats)