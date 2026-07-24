Ceux qui préfèrent le frais vont avoir droit à un nouveau coup dur cet été. Image: Imago / MétéoSuisse, montage watson

Canicule: la Suisse entre dans la période la plus à risque

Après un week-end marqué par quelques averses et orages épars, la chaleur va rapidement s'intensifier la semaine prochaine. Rien de surprenant puisque la Suisse va entrer dans sa «période caniculaire», du 23 juillet au 23 août.

Plus de «Suisse»

Dès samedi, une masse d'air plus instable et humide gagnera nos régions, avec une hausse temporaire du risque d'averses et d'orages, selon MétéoSuisse. Mais cela ne durera pas: lundi, les conditions anticycloniques devraient reprendre le dessus sur l'ouest de l'Europe, avec une nouvelle période caniculaire en vue pour la deuxième partie de semaine.

La période la plus à risque

Cette échéance tombe précisément dans la fenêtre du 23 juillet au 23 août, celle que les services météorologiques désignent traditionnellement comme la «période caniculaire», soit la plus chaude de l'année, souligne MétéoSuisse.

«La période comprise entre le 23 juillet et le 23 août est souvent appelée "canicule". Elle désigne traditionnellement la phase la plus chaude de l'été. Ce nom est lié à la constellation du Grand Chien (Canis Major), visible durant cette période. Il s'écoule en effet 30 à 31 jours entre le lever de la constellation et sa visibilité dans son ensemble, d'où le nom de "canicula" en latin.» MétéoSuisse

Et ce n'est pas qu'une convention: c'est statistiquement, sur le long terme, la phase durant laquelle les pics de chaleur les plus marqués ont été enregistrés en Suisse, comme lors de la vague de 2003 (2-13 août). Le potentiel caniculaire annoncé pour la semaine prochaine s'inscrit donc dans une période statistiquement la plus à risque.

Effectivement, les potentielles averses du week-end n'auront que peu d'effet sur la chaleur. Image: MétéoSuisse

Petit point météo pour ces prochains jours

Le week-end devrait être légèrement perturbé, avec des averses et des orages, localement forts samedi soir, en particulier dans les Alpes, avant un retour progressif à un temps plus sec dimanche.

Les nuages devraient persister le plus longtemps du côté des Préalpes et du Jura, avec des éclaircies gagnant peu à peu la plaine en cours de journée dimanche. Les températures demeureront toutefois estivales. Samedi, le thermomètre devrait atteindre les 30°C à Genève et Sion et les 29°C à Delémont.

Dimanche sera une journée légèrement plus fraîche avec au maximum 28°C à Neuchâtel, 27°C à Bienne et 26°C à Lausanne.

Il fera chaud dimanche, et pourtant, il faudra savoir en profiter avant la nouvelle vague caniculaire. Image: MétéoSuisse

Le début de semaine prochaine devrait marquer un net retour du soleil, avec un temps dégagé dès lundi en plaine et dans les Alpes. Les températures remonteront ensuite progressivement.

Mercredi déjà, les températures devraient atteindre les 35°C à Genève, 33°C à Martigny, Neuchâtel et Bienne et 32°C à Fribourg et Lausanne.

Jeudi et vendredi, nous devrions entrer dans un possible nouveau pic de canicule, avec 36°C annoncés à Genève, 35°C à Nyon et Martigny et 34°C à Orbe et Bienne. Quelques foyers orageux isolés pourraient se former en fin de journée jeudi en vendredi, surtout en montagne, précise MétéoSuisse.

On serait tentés de dire qu'on y est habitués, mais le peut-on réellement? Image: MétéoSuisse

Au-delà de vendredi prochain, la tendance reste résolument balnéaire, portée par un anticyclone qui s'étend de l'Afrique du Nord vers l'Europe centrale. Les journées s'annoncent largement ensoleillées et chaudes, avec des maximales comprises entre 33 et 36°C, quelques averses ou orages isolés pouvant se former en soirée en montagne.

Une vigilance maximale nécessaire

Le constat des services météorologiques est sans appel: les forêts encourent un grave danger d'embrasement, et la sécheresse qui touche l'ensemble du territoire n'a fait que peu de cas des récentes intempéries que l'on a connues. Toute activité impliquant de faire un feu en pleine nature doit donc être prohibée. (ysc)

La carte parle d'elle-même. Image: MétéoSuisse