Climat: des militants achètent 170 actions de la BNS

Le prix de l'action de la BNS était de 4800 francs, dimanche soir. Image: sda

Grâce à l'achat d'actions, les militants ont pu déposer des propositions à l'attention de l'assemblée générale de la BNS, qui se tiendra le 28 avril.

Cent septante défenseurs de l'environnement ont acheté chacun une action de la Banque nationale suisse (BNS). L'Alliance Climatique Suisse, qui a coordonné l'action, a ainsi pu déposer des propositions pour l'assemblée générale de l'établissement.

«Le prix par action a varié en fonction du moment de l'achat. Il est actuellement de 4800 francs.» L'Alliance Climatique Suisse

Les militants demandent que la BNS aligne son portefeuille de devises sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, établisse des règles supplémentaires dans la gestion des risques climatiques et de biodiversité par la place financière suisse et mette en place un conseil éthique.

Le pourcentage des droits de vote est toutefois infime, la majorité des actions étant entre les mains des cantons et d'autres institutions publiques tels que les banques cantonales.

L'Alliance Climatique Suisse regroupe plus de 140 organisations membres et partenaires issues des domaines de l'environnement, du développement, des églises, de la jeunesse, des syndicats et de la protection des consommateurs. (ats/jch)