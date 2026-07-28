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La rivière Thur disparaît sous un tapis vert géant

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Cette rivière suisse est envahie

C'est un manteau vert étouffant qui recouvre désormais la Thur dans le canton de Thurgovie. Favorisée par des températures élevées et un niveau d'eau historiquement bas, une invasion d'algues équivalente à près de deux terrains de football s'empare de la rivière.
28.07.2026, 18:5328.07.2026, 18:53

La sécheresse persistante laisse des traces de plus en plus visibles dans la Thur. Près des ponts CFF d'Eschikofen, sur la commune de Müllheim (TG), un immense tapis d’algues s'est formé. Selon les estimations, il recouvrirait environ 12 000 mètres carrés, soit l'équivalent de près de 1,7 terrain de football.

Ce lac romand souffre

Il y a une dizaine de jours, une première nappe d'algues de près de 2 000 mètres carrés avait déjà fait sensation au niveau du barrage de la Thur, à Weinfelden. L'invasion observée aujourd'hui est toutefois bien plus vaste et illustre de manière impressionnante l'impact du manque d'eau prolongé.

La prolifération de ces algues est favorisée par l'absence de précipitations depuis plusieurs mois, le niveau très bas des cours d'eau ainsi que des températures élevées. Au-dessus du barrage, le manteau végétal s'est propagé de façon presque ininterrompue.

La disparition est presque totale👇

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