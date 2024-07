«Tant que le réchauffement climatique se poursuivra, les évacuations augmenteront»

Dans certains cas, il pourrait y avoir des déplacements de la population. Keystone

Carmelia Maissen met en garde contre une perception cynique des déplacements dans les vallées alpines.

La présidente de la Conférence gouvernementale des cantons alpins, Carmelia Maissen, a mis en garde contre une «vision réductrice et cynique» du déplacement dans les vallées alpines.

Dans certains cas, il pourrait y avoir des déplacements de la population, a déclaré la conseillère d'Etat grisonne (au centre) dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag.

«Nous n'allons certainement pas abandonner des vallées entières» Carmelia Maissen

La surface d'habitat et les infrastructures ont augmenté ces dernières années, ce qui a rendu les régions plus vulnérables, a déclaré la présidente des cantons alpins. Mais il ne faut pas oublier que «les derniers jours ont aussi montré que nous avons fait beaucoup de choses correctement au cours des 50 dernières années», a ajouté Maissen.

Le phénomène n'est pas nouveau

Selon la conseillère d'Etat, il s'agit maintenant d'analyser les intempéries et d'évaluer de manière prospective où se situent les points faibles en tenant compte des scénarios climatiques.

Jusqu'à présent, le réchauffement climatique n'a pas été pris en compte dans l'établissement des cartes des dangers, a déclaré le professeur David Bresch de l'EPFZ dans une interview à la SonntagsZeitung. Cela doit changer: «Tant que le réchauffement climatique se poursuivra, les évacuations augmenteront», a déclaré le professeur spécialisé dans les risques météorologiques et climatiques. Le phénomène n'est pas nouveau, a-t-il ajouté, et les dommages augmenteront également.

Intervention lourde pour les personnes concernées

Il n'est pas possible de savoir si le financement pour des mesures de protection pour une région vaut la peine, a déclaré David Bresch. La question se pose toutefois pour certains sites très exposés. Il en a appelé à la responsabilité individuelle:

«Il faut aussi se demander honnêtement pourquoi on vit ici, pourquoi on a acheté ce bien immobilier»

La présidente de la Conférence gouvernementale des cantons d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons, du Tessin et du Valais a déclaré que la discussion sur la relocalisation était menée d'un point de vue purement monétaire et qu'une relocalisation était une intervention lourde pour les personnes concernées.

Outre la population de montagne, on ne tient pas compte de ce que les régions alpines apportent à l'ensemble du pays: la production d'électricité, les infrastructures de transport et d'approvisionnement et les zones de détente. L'occupation décentralisée du territoire est ancrée dans la Constitution fédérale. «C'est pourquoi nous devons entreprendre tout ce qui est possible pour que cela reste ainsi», a déclaré Maissen. (chl/ats)