Fortes pluies en Suisse: «L'alerte jaune a été déclenchée»
Les Suisses ont dû ressortir leur parapluie ce jeudi 8 octobre. En effet, après une longue période de sécheresse, de fortes précipitations tombent un peu partout dans le pays. Elles sont suffisamment importantes pour que MétéoSuisse déclenche l'alerte jaune: «Il faut faire attention à certains ruisseaux et rivières, car le niveau de l'eau risque d'augmenter», explique Marianne Giroud Gaillard, météorologue.
Malgré des pluies annoncées encore samedi – en plus petite quantité –, les précipitations ne suffiront pas à revenir à des conditions considérées comme «normales».
Les sols n'absorbent pas
L'experte rappelle que l'hiver 2025 n'a pas été très humide en raison du manque de neige, notamment. Pareil pour le printemps 2026. Les fortes chaleurs de cet été ont renforcé le phénomène.
Certes, les pluies de ces prochains jours vont permettre d'arroser les sols. Elles ne vont néanmoins pas suffire à compenser le déficit présent dans les eaux souterraines.
Jusqu'à 18 degrés en octobre
La semaine prochaine ne risque pas d'arranger les choses. La pluie va cesser dès dimanche et jusqu'à 18 degrés sont prévus mercredi en Suisse romande. «La norme pour cette période tourne autour des 15 degrés, précise l'experte. Mais nous savons qu'en 2026, nous vivons dans un monde où nous serons systématiquement au-dessus des températures normales.»
Avec l'arrivée de l'hiver, elle se veut cependant rassurante et explique que naturellement, les précipitations seront plus fréquentes et que la sécheresse finira par se résorber.