La pluie à Genève, en septembre 2026. Image: KEYSTONE

Fortes pluies en Suisse: «L'alerte jaune a été déclenchée»

Après de nombreux jours sans pluie, de fortes précipitations tombent sur la Suisse ce jeudi. Il faudra toutefois du temps pour résorber la sécheresse.

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Les Suisses ont dû ressortir leur parapluie ce jeudi 8 octobre. En effet, après une longue période de sécheresse, de fortes précipitations tombent un peu partout dans le pays. Elles sont suffisamment importantes pour que MétéoSuisse déclenche l'alerte jaune: «Il faut faire attention à certains ruisseaux et rivières, car le niveau de l'eau risque d'augmenter», explique Marianne Giroud Gaillard, météorologue.

Malgré des pluies annoncées encore samedi – en plus petite quantité –, les précipitations ne suffiront pas à revenir à des conditions considérées comme «normales».

«2026 a été l'une des années les plus sèches depuis 1901. La situation est totalement exceptionnelle. Il faudra du temps pour que la sécheresse se résorbe» Marianne Giroud Gaillard, météorologue chez MétéoSuisse.

Les sols n'absorbent pas

L'experte rappelle que l'hiver 2025 n'a pas été très humide en raison du manque de neige, notamment. Pareil pour le printemps 2026. Les fortes chaleurs de cet été ont renforcé le phénomène.

«La sécheresse s'est réellement installée en juin, mais nous la tirons avec nous depuis plusieurs mois» Marianne Giroud Gaillard

Certes, les pluies de ces prochains jours vont permettre d'arroser les sols. Elles ne vont néanmoins pas suffire à compenser le déficit présent dans les eaux souterraines.

«Pour que la terre soit humide, il faut qu'il pleuve souvent en petite quantité. De fortes pluies, comme celles de ce jeudi 8 octobre, ne pénètrent pas dans le sol. L'eau va ruisseler, d'autant plus si le sol est sec.» Marianne Giroud Gaillard, météorologue chez MétéoSuisse.

Jusqu'à 18 degrés en octobre

La semaine prochaine ne risque pas d'arranger les choses. La pluie va cesser dès dimanche et jusqu'à 18 degrés sont prévus mercredi en Suisse romande. «La norme pour cette période tourne autour des 15 degrés, précise l'experte. Mais nous savons qu'en 2026, nous vivons dans un monde où nous serons systématiquement au-dessus des températures normales.»

Avec l'arrivée de l'hiver, elle se veut cependant rassurante et explique que naturellement, les précipitations seront plus fréquentes et que la sécheresse finira par se résorber.