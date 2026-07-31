La chaleur a tendance à s'attarder en Suisse, et ce n'est pas un hasard. Image: Unsplash

Ce phénomène météo «piège l'air chaud au-dessus de la Suisse»

Le fait que les vagues de chaleur se maintiennent au-dessus de la Suisse n'a rien de nouveau. Christoph Holstein, de MétéoSuisse, explique pourquoi ces situations météorologiques vont devenir plus fréquentes à l'avenir.

Felix Ertle / ch media

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La Suisse transpire. Après une vague de chaleur exceptionnellement longue en juin, laquelle a été marquée d'intenses épisodes caniculaires, le mois de juillet a aussi battu des records, selon MétéoSuisse.

Le jet-stream y contribue. Cette bande de vent puissant, qui circule aux latitudes moyennes et à une altitude d'environ neuf à douze kilomètres, atteint des vitesses allant jusqu'à 300km/h, voire plus de 400km/h dans les cas extrêmes.



S'il ne provoque pas de lui-même de vagues de chaleur, il peut cependant influencer leur durée. Christoph Holstein, de MétéoSuisse, nous explique le phénomène.

Comment se forme le jet-stream, en termes simples?

Christoph Holstein: Il se forme en raison de la différence de température entre l'équateur et le pôle Nord, et se déplace d'ouest en est. En été, cette différence de température est plus faible qu'en hiver. Le jet-stream a donc tendance à s'affaiblir et commence à davantage méandrer.

Méandrer?

Au lieu de suivre un tracé rectiligne d'ouest en est, le jet-stream forme de grandes ondulations vers le nord ou vers le sud. Il s'affaiblit ainsi. Les zones de haute et de basse pression se déplacent plus lentement, et les situations météorologiques peuvent perdurer plus longtemps. Autrement dit:

«Le jet-stream favorise les situations météorologiques bloquantes, comme des périodes de chaleur prolongées ou de fortes précipitations»

Le jet-stream a-t-il contribué, en juin et juillet 2026, au fait que la chaleur soit restée aussi longtemps au-dessus de la Suisse?

Exactement. En juin, nous avions un anticyclone très puissant et bloquant, qui a repoussé toutes les zones de basse pression au nord de chez nous. Fin juin, la chaleur s'était déjà accumulée pendant des semaines. En raison de cette situation bloquante, de l'air chaud a en outre été transporté depuis la péninsule ibérique jusqu'à nous. C'est pourquoi les températures ont augmenté aussi fortement en l'espace de 48 heures.

Du mercredi 29 juillet au mercredi 5 août, des alertes canicule de niveau 4 sont en vigueur pour le nord de la Suisse, la région du lac Léman ainsi que le centre et le sud du Tessin. Image: MétéoSuisse

Mais il n'est pas responsable des vagues de chaleur?

Seulement indirectement. S'il favorise une situation météorologique bloquante, les zones de haute pression peuvent rester plus longtemps au-dessus d'une région. Il en résulte que la chaleur perdure plus longtemps.

Pourquoi fait-il de plus en plus chaud, jour après jour, pendant une telle situation météorologique?

Parce que la masse d'air chaud reste piégée au-dessus de la région sous l'effet de la situation bloquante. Si elle continue de se réchauffer jour après jour sans être remplacée par de l'air plus frais, les températures continuent d'augmenter.

Comment le réchauffement climatique modifie-t-il le jet-stream?

L'Arctique se réchauffe nettement plus fortement que l'équateur. La différence de température entre les deux régions se réduit ainsi. Il en résulte qu'en moyenne climatologique, le jet-stream a tendance à s'affaiblir et commence à méandrer plus fréquemment.

«Les situations météorologiques bloquantes pourraient ainsi devenir plus probables en été»

La recherche part du principe que c'est précisément ce qui va se produire. On ignore encore dans quelle mesure ce lien peut déjà être observé aujourd'hui.

Les Alpes influencent-elles le jet-stream?

Non. Le jet-stream circule à une altitude d'environ neuf à douze kilomètres au-dessus des Alpes. Elles façonnent en revanche la météo au sol. Elles peuvent, par exemple, intensifier les précipitations lorsque de l'air humide est poussé contre le relief montagneux. (trad. ysc)