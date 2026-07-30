Une joueuse de cor des Alpes lutte contre la chaleur lors de la Fête fédérale de yodel à Bâle, en juin 2026. Image: keystone

Voici les records de chaleur qui pourraient tomber ce jeudi en Suisse

La vague de chaleur actuelle en Suisse atteint son premier pic ce jeudi. Cet après-midi, des températures nettement supérieures à 35 degrés nous attendent. Mais cela suffira-t-il à battre les records absolus existants? Tour d'horizon.

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Déjà lors de l'épisode de chaleur de juin, de nouveaux records absolus avaient été établis dans plusieurs stations de mesure en Suisse. Le pic avait été atteint le 27 juin à Bâle (Binningen), avec 39 degrés. Ce jour-là, des records avaient également été enregistrés dans plusieurs autres stations de mesure.

Un nouvel été historique en perspective

Selon les méthodes de mesure modernes, la température la plus élevée jamais mesurée en Suisse l'a été à Grono, dans le canton des Grisons. Lors de l'été du siècle, le 11 août 2003, 40,5 degrés y avaient été enregistrés. Ce fut la première et unique fois qu'une station de mesure en Suisse a relevé une température supérieure à 40 degrés.

Ce mois de juin n'a en revanche pas à rougir devant l'été 2003, car de nouveaux records ont été établis dans pas moins de 18 stations, que voici:

Le record de température le plus ancien encore en vigueur a été établi le 29 juillet 1947 à Lucerne. Le thermomètre affichait alors 36,8 degrés.

Voici un aperçu de tous les records de température enregistrés dans les stations de mesure de MétéoSuisse:

De nouveaux records tomberont-ils aujourd'hui?

En juillet, un seul record absolu a été battu jusqu'à présent. Le 8 juillet, il a fait 37,3 degrés à Magadino/Cadenazzo, dans le canton du Tessin. Pour aujourd'hui, les services météorologiques prévoient également des températures très élevées, mais atteindront-elles aussi des valeurs record?

C'est dans la région de Bâle que le mercure devrait être au plus haut ce jeudi. Les prévisions de MétéoSuisse annoncent en effet 38 degrés pour les commues de Laufon, Liestal et Bubendorf. Cela ne suffirait cependant pas pour établir un nouveau record absolu. Pour la région ceignant l'aéroport de Zurich, 38 degrés sont également annoncés, alors que le record absolu à Zurich/Kloten se situe à 37,8 degrés. Un record pourrait donc bien tomber à cet emplacement aujourd'hui.

A Fahy, dans le Jura, à Langnau, dans le canton de Berne ou encore à Güttingen en Thurgovie, des températures qui dépasseraient les records absolus des stations de mesure voisines sont prévues. Selon les localités, les températures maximales sont atteintes entre 15h et 18h. (leo/trad. ysc)