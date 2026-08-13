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MeteoSuisse, MeteoNews, Landi: les applis météo cartonnent

Il faut en Suisse, cet été. Quid des applications meteo?
Image: shutterstock (montage)

Pourquoi les applis météo cartonnent en Suisse cet été

Cet été, chaleur persistante et épisodes orageux ont poussé de nombreux Suisses à surveiller le ciel de plus près. Et leur smartphone. On fait le point sur l'usage des applications météo.
13.08.2026, 17:0213.08.2026, 17:02
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

L'été 2026 aura marqué les esprits pour sa météo, principalement avec les canicules de juin-juillet-août de cette année, mais aussi avec des orages qui ont touché différentes parties de la Suisse.

La chaleur a touché l’ensemble du pays, avec une intensité variable selon les régions et l’altitude. Des records ont été battus dans de nombreuses stations, aussi bien en plaine qu’en montagne.

Fréquentation en hausse

Et quand il fait chaud, quel réflexe autre que celui de sortir son smartphone pour vérifier la météo? Température, précipitations, vents: tout y passe. Contactés par watson, trois services — MeteoSuisse, MeteoNews et Landi — signalent une fréquentation soutenue ou en hausse de leurs outils numériques.

Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août

L'incertitude est le critère principal qui pousse les utilisateurs à aller vérifier la météo. Car à l'arrivée d’un orage ou en cas de risque de pluie, la météo est susceptible de modifier ses plans en extérieur.

Un pic de fréquentation mi-juillet

Chez MeteoSuisse, environ quatre millions d’utilisateurs actifs ont été enregistrés sur l'application depuis le début du mois de juin — ils ont ouvert l’application au moins une fois par mois. Le 15 juillet a constitué la journée la plus active de l’été, avec 9,4 millions de lancements de l’application en 24 heures. L’office fédéral dit aussi avoir constaté une légère hausse du nombre d’utilisateurs ces dernières semaines.

«La chaleur a joué un rôle, car de nombreux utilisateurs consultent les relevés de température»
MeteoSuisse

Mais l’organisme souligne que la deuxième vague de chaleur s’est terminée précisément le 15 juillet. En été, les alertes orageuses expliquent habituellement les fréquentations supérieures à la moyenne et les notifications push constituent «un facteur majeur de forte utilisation».

«Les températures vont très vite monter dans les classes romandes»

Eviter les orages pour assurer son activité

Du côté de MeteoNews, on observe une logique comparable. L’entreprise dit avoir enregistré une fréquentation importante cet été, comme durant les étés en général. Les situations d’intempéries ou d’orages attirent toutefois davantage les internautes que les périodes anticycloniques annonçant plusieurs jours de beau temps. La recherche d’informations se concentre ainsi surtout sur les moments où les conditions peuvent changer ou perturber les activités.

«Les requêtes concernant les tendances à plus de sept jours ont surtout été faites pour savoir si et quand un épisode de chaleur allait se terminer»
MeteoNews

L’entreprise relève aussi des recherches concernant les lieux de vacances: face aux fortes températures, certains utilisateurs ont voulu savoir si la chaleur serait encore plus extrême sur leur lieu de séjour.

Record battu pour Landi

Il existe une autre application météo, initialement développée pour les paysans mais qui conquiert aussi le grand public: Landi. Le détaillant agricole confirme que leur service de météo a fait état d’une «nette augmentation» d'utilisation par rapport à la même période de l’année précédente.

Ces images montrent quelle est la vraie température des villes suisses

La hausse des visites quotidiennes a commencé dès le mois de mai, avant de se renforcer avec la vague de chaleur de juin et juillet. Le précédent record de fréquentation, établi le 15 juin 2025, a été battu le 15 juillet 2026 — le même jour que pour MeteoSuisse.

«La vague de chaleur persistante est un moteur essentiel de l'utilisation accrue de notre application»
Landi

Les utilisateurs chercheraient notamment à adapter leur quotidien, leurs loisirs et leurs projets de week-end, ou à profiter des heures les plus fraîches. Mais la pluie compte aussi: les prévisions de précipitations sont importantes pour les particuliers comme pour l’agriculture, par exemple pour planifier l’irrigation et d’autres travaux. Les manifestations en plein air peuvent également stimuler ponctuellement les consultations.

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