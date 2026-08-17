Entre chaleur et fraîcheur, temps sec et humide, il y en aura pour tous les goûts en Suisse. Image: Imago / MétéoSuisse, montage watson

Les canicules, c'est fini? Voici ce que nous réserve la météo

Après les canicules successives, la fraîcheur revient enfin en Suisse. Le mercure remontera brièvement cette semaine, avant une nouvelle baisse, qui pourrait signifier la fin durable des fortes chaleurs.

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Après les vagues de chaleur successives qui font rivaliser l'été 2026 avec le record historique de 2003, les températures marquent enfin une pause en Suisse. Ce lundi, la pluie s'installe au nord des Alpes, chassant l'air chaud qui balayait la région depuis des semaines. L'alerte canicule de niveau 3 a en outre été levée sur l'ensemble du territoire, exception faite du Tessin, qui reste sous une chaleur tenace, avec des pics pouvant encore atteindre les 33°C jusqu'à mercredi.

Ce répit thermique ne doit toutefois pas faire oublier l'ampleur de la sécheresse. Une alerte de niveau 4 reste en vigueur dans tout le pays, et le danger d'incendie de forêt demeure fort à très fort dans une grande partie de la Suisse. Les précipitations attendues ces prochains jours pourraient offrir un premier soulagement régional, mais les spécialistes préviennent: il faudra bien plus qu'un épisode pluvieux isolé pour combler le déficit accumulé depuis mai.

Ce qui nous attend cette semaine

Ce lundi, la zone de haute pression qui dominait la Suisse depuis des semaines continue de s'affaiblir, laissant place à une instabilité croissante, en particulier dans les Alpes, note MétéoSuisse. Les maximales ne devraient alors pas franchir la barre des 30°C dans l'ensemble du pays, avec une majorité des villes aux alentours de 25°C.

Mardi, le temps redeviendra cependant bien ensoleillé, entre quelques bancs nuageux parfois étendus en seconde partie de journée. En plaine, les températures repartiront à la hausse. Il fera alors à nouveau 30°C à Genève, et 28°C à Neuchâtel et Bienne.

Cette augmentation se poursuivra mercredi, journée durant laquelle le soleil dominera à nouveau largement, avec des averses ou des orages possibles localement. Le mercure devrait afficher 33°C à Genève, 31°C à Nyon et Neuchâtel, 30°C à Yverdon-les-Bains, Lausanne et Sion, et 29°C à Fribourg, Bienne et Delémont.

Comme un air de déjà-vu. Image: MétéoSuisse

Ceux qui craignent une nouvelle canicule ont de quoi être rassurés, car ce nouvel épisode haussier s'arrête subitement jeudi, avec un net retour des précipitations, notamment des averses orageuses, souligne MétéoSuisse. Cette tendance fraîche se poursuivra vendredi. Il ne fera alors pas plus de 24°C à Genève, 23°C à Delémont et 22°C à Lausanne et Martigny.

Le week-end sera quant à lui plus clément, avec de grandes éclaircies en plaine et une certaine instabilité, surtout en altitude. Des séquences pluvieuses et orageuses ne sont pas exclues localement, le samedi comme le dimanche.

Voilà qui est déjà mieux! Image: MétéoSuisse

Voilà une carte encourageante. Image: MétéoSuisse

Et la semaine prochaine?

Lundi 24 août, le même schéma incertain devrait se prolonger: un temps partiellement ensoleillé alternant avec des averses et des orages, surtout l'après-midi. Les maximales ne devaient pas dépasser les 25°C.

Au-delà, un courant d'ouest et des passages perturbés devraient continuer à balayer les Alpes, estime MétéoSuisse. Les journées partiellement ensoleillées alterneront avec des intervalles plus nuageux et des précipitations. Les températures maximales devraient osciller entre 21°C et 26°C, de quoi confirmer, si la tendance se maintient, la fin durable des grandes chaleurs qui ont marqué cet été 2026. (ysc)