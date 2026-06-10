Les amoureux de l'été vont bientôt être heureux. Image: Imago / MétéoSuisse / Unsplash, montage watson

La Suisse va bientôt sortir du «froid de mouton»

Après une brusque baisse des températures en début de semaine, la Suisse retrouve progressivement le soleil. Dès vendredi, le thermomètre repartira nettement à la hausse.

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Après le passage d'un front froid lundi soir, la Suisse se retrouve sous l'influence d'une masse d'air atlantique fraîche et humide. En milieu de semaine, ce courant de nord-ouest maintient les températures entre 16 et 20°C en plaine, soit 5 à 7 °C sous les normales saisonnières, indique MétéoSuisse.

Un écart notable, d'autant plus frappant dans un contexte où les températures dépassent bien plus souvent les normales qu'elles ne les franchissent à la baisse.

Un épisode de fraîcheur...

Ce type de rafraîchissement de mi-juin est bien documenté. En Suisse alémanique, on le désigne sous le nom de Schafskälte ou «froid de mouton», en français. Il peut s'accompagner de quelques centimètres de neige au-dessus de 2000m dans les Alpes orientales.

Il serait cependant excessif de parler de vague de froid: le 12 juin 1998, par exemple, les maximales sur le Plateau avaient à peine dépassé 10°C, dans un flux véritablement polaire, rappelle MétéoSuisse.

…avant le retour du soleil et du beau

A partir de jeudi, l'ensoleillement devrait progresser et percer le voile nuageux qui nous a accompagnés ce début de semaine, annonce MétéoSuisse, notamment à l'ouest du pays. Genève devrait atteindre les 21°C, Lausanne, Yverdon-les-Bains, Martigny et Neuchâtel les 20°C.

C'est effectivement très encourageant. Image: MétéoSuisse

Une puissante crête anticyclonique s'installera ensuite sur l'Europe de l'Ouest, apportant un temps chaud et sec qui devrait se prolonger la semaine prochaine. Dès vendredi, les températures remonteront en moyenne vers les 25°C.

En Suisse romande, les maximales devraient être enregistrées, comme souvent, à Genève, avec 26°C. Monthey et Martigny suivront de près cette hausse du mercure avec 24°C, de même que Fribourg et Delémont, avec 22°C.

Sans même parler des votations et du G7, la fin de semaine s'annonce très chaude en Suisse. Image: MétéoSuisse

Cette tendance devrait se poursuivre samedi et dimanche, de même que la semaine prochaine, où le thermomètre devrait flirter avec les 30°C en plaine.

La saison estivale s'annonce bien. Image: MétéoSuisse

Côté dangers, MétéoSuisse indique un risque d'incendie «marqué» à «fort» dans les cantons de Schaffhouse et du Valais, avec une vigilance «limitée» en Suisse orientale. Ces appréciations sont appelées à être relevées à mesure que les températures montent, de même que l'incidence de la sécheresse, toujours globalisée sur le territoire suisse. (ysc)