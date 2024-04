La Confédération libère 135 millions pour le Fonds vert pour le climat

Le Conseil fédéral maintient son engagement envers le Fonds vert pour le climat. Cela s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale.

Plus de «Suisse»

La Suisse continuera à soutenir le Fonds vert pour le climat. Le Conseil fédéral libère 135 millions de francs pour les années 2024 à 2027 à cet effet, a-t-il décidé mercredi.

Ces moyens sont prévus dans le message sur la coopération internationale 2021-2024. Le Conseil fédéral apporte ainsi une contribution face aux défis croissants liés au climat et à l’urgence d’agir.

Le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds mondial œuvrant pour contrer les impacts du changement climatique. Les besoins des pays en développement, particulièrement touchés par les effets du changement climatique, sont au centre des préoccupations.

A ce jour, le fonds a investi dans plus de 250 projets dans 130 pays. Il est prévu que ces projets bénéficient à plus d’un milliard de personnes et réduisent durablement les émissions mondiales de CO2 d’environ 3 milliards de tonnes. (jah/ats)