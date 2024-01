2023 est la nouvelle référence du réchauffement climatique

Derrière cette mesure de thermomètre s'égrène une longue liste de catastrophes climatiques, alimentées par les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité: incendies massifs au Canada, sécheresses extrêmes dans la Corne de l'Afrique ou au Moyen-Orient, canicules estivales inédites en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, chaleurs hivernales records en Australie ou en Amérique du Sud, précipitations dévastatrices, ouragans renforcés, etc. (jah/ats)

C'était attendu: 2023, marquée par un cortège de désastres climatiques inédits, est bien l'année la plus chaude de l'Histoire. On a flirté pour la première fois sur une année entière avec la limite de 1,5°C de réchauffement fixée par l'accord de Paris.

Nul n'est censé ignorer la loi: ces 12 règles entrent en vigueur en Suisse

Beaucoup de choses vont coûter plus cher en cette nouvelle année et bien moins seront plus économiques. Surtout, de nombreuses lois et règles changent. Vous trouverez dans cet article les principales nouveautés de 2024.

Une nouvelle année amène de nouveau beaucoup de changements. Certains, comme le nouvel horaire CFF, sont traditionnellement déjà en vigueur depuis la mi-décembre, mais d'autres n'arriveront qu'en janvier, ou même plus tard. Nous avons donc réuni dans cet article les principales nouvelles lois ou adaptations de lois ainsi que d'autres nouveautés pour l'année à venir.