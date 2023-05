Des activistes climatiques ont installé près de l'université un petit village de tentes avec une scène où ils organisent des manifestations. Keystone

Action climatique près de l'Université de Bâle

Une action climatique non autorisée a lieu près de l'Université de Bâle, ce lundi. Une cinquantaine d'activistes ont installé un petit village de tentes avec une scène.

Une cinquantaine d'activistes du climat occupent depuis lundi matin la Petersplatz, près de l'Université de Bâle. Le mouvement «End Fossil» exige la fin des énergies fossiles.

Les activistes ont installé près de l'université un petit village de tentes avec une scène où ils organisent des manifestations. Ils entendent ainsi rappeler à l'université sa part de responsabilité dans la sortie des énergies fossiles.

Police pas visible

L'idée est d'aller chercher les étudiants et les enseignants à l'intérieur et à l'extérieur de l'université et de les inviter à des tables rondes et des ateliers sur la crise climatique, a indiqué un porte-parole du mouvement «End Fossil» à l'agence Keystone-ATS.

L'action appelée «End Fossil: Occupy» n'est pas autorisée. L'université était prête à tolérer une occupation de l'intérieur de ses bâtiments. Elle a pris acte de l'occupation de la Petersplatz, a déclaré Matthias Geering, porte-parole de l'université.

La police n'était pas visible lundi matin. Seuls deux collaborateurs de Securitas étaient postés devant l'entrée principale de l'université. (ats)