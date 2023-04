Une bouteille en plastique photographiée dans le lac Léman, à Genève. Image: Moment RF

La Suisse se fait épingler pour sa stratégie climatique



La lutte pour le climat de la Suisse lui a récemment valu une place en 20e position dans le classement mondial. Les critiques fusent du côté des scientifiques face à un score qui n'a jamais été aussi bas.

C'est le mauvais élève du jour. Dans la lutte pour le climat, la Suisse se positionne à la 20e place du classement mondial. C'est ce qu'ont dernièrement relevé les experts du Green Future Index (GFI) de 2023, dont les conclusions ont été reprises mercredi 19 avril par la Tribune de Genève.

La stratégie climatique du pays apparaît ainsi derrière celle de la Grèce (17e), du Portugal (18e) et des Etats-Unis (19e) notamment. De l'autre côté, parmi les pays les mieux notés, la Norvège et la Finlande se hissent respectivement à la 3e et 2e position. L'Islande est, quant à lui, le grand gagnant – l'évolution globale de sa lutte pour le climat ayant, par ailleurs, été jugée «stable».

Pire note au cours des trois dernières années

Avec un score de 5,38, la capacité de la Suisse à se construire un avenir durable n'a jamais été aussi basse. En 2022, elle avait récolté 5,63 points après avoir pâti d'un résultat à 5,40, en 2021. Cette nouvelle chute s'explique notamment par une baisse importante de performance au regard de plusieurs indices, à savoir:

Son émission de carbone

Sa mise en place d'une « société verte »

» Ses innovations

Et sa politique climatique

Dans les conclusions des experts, en 2023, la Suisse n'a su recevoir de bons points qu'au niveau de sa transition énergétique.

Principal objectif d'ici 2023

Ce recul helvétique dans les classements internationaux pousse le monde scientifique à d'autant plus réclamer des changements. Le média genevois cite notamment Greenpeace qui estime sur son site internet que:

«Pour que la Suisse soit à nouveau sur "la bonne voie", il faudrait qu’elle réduise ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 60% d’ici à 2030»

C'est la 3e année consécutive que cette étude est publiée. A travers ce classement, les experts de la prestigieuse MIT Technology Review (Massachusetts Institute of Technology) tentent d’évaluer les efforts de décarbonisation de l’activité économique de 76 pays et «la manière dont les disparités mondiales en matière de richesse, de technologie et d’expertise influent sur ces efforts». (mndl)