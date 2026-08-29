Important incendie dans une scierie à Urswil (LU)

Un important incendie a ravagé une partie d’une scierie dans la nuit de vendredi à samedi à Urswil (LU), près d’Emmenbrücke.

Plus de «Suisse»

Quelque 130 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre, qui n’a fait aucun blessé. Keystone

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une scierie à Urswil (LU), près d'Emmenbrücke. Les quelque 130 pompiers mobilisés ont réussi à maîtriser le sinistre au matin. Il n'y a pas eu de blessés.

L'alerte a été lancée vendredi soir vers 22h30. Quand les premiers pompiers sont arrivés sur place, une partie de la scierie était déjà complètement embrasée. Les opérations se sont alors concentrées sur la protection des bâtiments voisins, a indiqué samedi le commandant des pompiers Christian Gretener.

Le feu a été vu loin à la ronde, selon des témoins qui ont témoigné au portail blick.ch. Selon le site internet de l’entreprise, la scierie concernée existe depuis 150 ans et emploie 16 personnes. (dal/ats)