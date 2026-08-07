Le mythique et majestueux glacier de l'Allalin, à Saas-Fee (VS), est en souffrance cet été. Image: Keystone

Après Zermatt, Saas-Fee suspend aussi son ski d'été

La chaleur fait de gros dégâts. Après Zermatt la semaine dernière, c'est au tour de Saas-Fee de suspendre son exploitation estivale dès lundi, les chaudes températures ayant dégradé les conditions d'enneigement et de glacier au point de ne plus garantir la sécurité des pistes.

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Même les stations de ski perchées en altitude n'échappent plus à la chaleur suisse. Après Zermatt (VS), qui a mis fin à son exploitation estivale la semaine dernière, c'est au tour de Saas-Fee, toujours en Valais, de fermer ses pistes aux skieurs et skieuses. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, le domaine restera fermé, dimanche marquera donc le dernier jour de ski.

En cause: la persistance des fortes chaleurs, qui a profondément altéré l'état de l'enneigement et du glacier, rapporte le site d'informations Nau, citant un communiqué.

On peut lire plus loin:

«Malgré des travaux de préparation intensifs, la qualité et la sécurité requises des pistes et de l'infrastructure glaciaire ne peuvent plus être garanties dans les conditions actuelles.»

Pour la station, rien ne prime sur la sécurité de ses hôtes et de ses collaborateurs. La situation continuera d'être suivie de près, et de nouvelles informations seront communiquées «dès que les conditions permettront une reprise de l'exploitation skiable», indique la station. (svp)