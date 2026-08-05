Le glacier du Théodule souffre des fortes chaleurs estivales. image: cervina.panomax.com

La fonte des glaciers de Zermatt perturbe les skieurs

Zermatt a suspendu l'activité de ski d'été sur le glacier du Théodule en raison de la canicule. Swiss-Ski peut poursuivre ses entraînements grâce à des solutions spéciales, mais pour les fédérations étrangères et les équipes de jeunes, la recherche d'alternatives s'avère plus difficile.

Dominik Moser

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Le 1er août a marqué un tournant inhabituel pour le ski alpin. Les remontées mécaniques de Zermatt ont dû suspendre l'exploitation estivale du glacier du Théodule. Ce ne sont pas tant les conditions d'enneigement qui en sont la cause, mais plutôt les installations. La chaleur persistante, l'absence de rafraîchissement nocturne et la forte fonte du glacier compromettent leur stabilité.

«Le problème vient surtout des pylônes des remontées mécaniques. En raison de la forte fonte du glacier, ils ne sont actuellement pas stables», a déclaré Walter Reusser, co-directeur général de Swiss-Ski, dans une interview accordée au Walliser Bote. La situation rappelle l'été 2022, lorsque Zermatt avait déjà dû interrompre son activité en raison de problèmes similaires.

Pour les équipes nationales suisses, cette fermeture ne signifie donc pas la fin totale des activités. Les pistes d'entraînement préparées par les remontées mécaniques de Zermatt restent accessibles à certaines équipes de Swiss-Ski, mais dans des conditions nettement plus difficiles. Au lieu d'utiliser les téléskis, les athlètes sont transportés vers le sommet en motoneige.

«Il est évident que le nombre d'athlètes pouvant s'entraîner est inférieur à celui enregistré lors des entraînements habituels avec les remontées mécaniques. Mais les équipes de haut niveau, en particulier, peuvent continuer à s'entraîner à Zermatt», a encore expliqué Reusser.

Swiss-Ski tire profit de son partenariat

Cette situation met également en évidence l'importance du contrat conclu il y a un an entre Swiss-Ski et les remontées mécaniques de Zermatt. Grâce à celui-ci, les équipes d'élite suisses continuent de bénéficier d'un accès à l'un des plus importants domaines skiables d'été d'Europe. Ces dernières années, Zermatt était notamment devenu un lieu d'entraînement incontournable pour les skieurs de vitesse. Les entraînements de descente à près de 4000 mètres d'altitude offraient des conditions qui n'existent plus dans de nombreux autres domaines skiables sur glacier.

Pour les nations étrangères, la situation est nettement plus compliquée. Les équipes autrichiennes, qui s'entraînent traditionnellement elles aussi sur les glaciers européens, perdent des opportunités importantes. Dans les stations de ski sur glacier autrichiennes situées à plus basse altitude, les pistes d'été pour les skieurs de vitesse ont déjà largement disparu. Désormais, les stages d'entraînement prévus sur le glacier de Zermatt sont également annulés.

Le glacier du Théodule le 2 août 2018, dans un état plus favorable qu’aujourd’hui. image: keystone

Se rabattre sur l'Amérique du Sud

Des athlètes de haut niveau sont donc touchés. C'est le cas, par exemple, de la double championne olympique Federica Brignone, qui a publié sur les réseaux sociaux une vidéo du Plateau Rosa, où la neige se fait rare, et a commenté cette situation en accompagnant la vidéo de la bande originale de Titanic. Elle doit désormais adapter son programme de préparation. Selon les médias, l'Italienne prévoit de poursuivre son entraînement pendant l'hiver sud-américain. Le Chili et l'Argentine sont des destinations prisées.

Une alternative possible serait le deuxième grand domaine skiable d'été valaisan, à Saas-Fee. Mais là aussi, les capacités sont limitées. Les conditions sur le Feegletscher restent certes bonnes, mais jusqu'à 600 athlètes s'entraînaient récemment sur les pistes disponibles. Il est donc pratiquement impossible d'accueillir des équipes supplémentaires en provenance de Zermatt.

«Nous ne pouvons pas simplement envoyer à Saas-Fee des équipes qui devaient s'entraîner à Zermatt. Il n'y a tout simplement plus de place», a encore expliqué Walter Reusser au Walliser Bote. Pour Swiss-Ski, cela pose moins de problèmes que pour les autres fédérations nationales, qui doivent désormais trouver des alternatives à court terme pour leurs stages d'entraînement.

L'avenir du ski d'été de plus en plus incertain

La fermeture à Zermatt est de toute manière plus qu'un simple problème météorologique à court terme. C'est un signe supplémentaire de l'ampleur des changements que le réchauffement climatique fait subir au ski alpin. Les créneaux horaires pour l'entraînement estival sur les glaciers se raccourcissent, tandis que l'entretien des pistes et des installations sur la glace devient plus coûteux.

Martin Hug, PDG des remontées mécaniques de Zermatt, a souligné dans un communiqué que la sécurité des clients et des collaborateurs était la priorité absolue. «Si ces conditions ne sont plus remplies, l'exploitation sera adaptée de manière responsable aux conditions naturelles», a-t-il déclaré.

Swiss-Ski observe également cette évolution avec inquiétude, mais continue de miser sur la collaboration avec les domaines glaciaires. Dans le communiqué, le directeur du secteur alpin, Hans Flatscher, a souligné les excellentes conditions qu'offre Zermatt malgré un contexte difficile: «Nous sommes très reconnaissants qu'au moins certaines de nos équipes aient la possibilité, dans les jours à venir, de mener des séances d'entraînement à Zermatt malgré des conditions générales difficiles».

(sda/ats/roc)