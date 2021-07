Suisse

Climat

Inondations à Zurich: 11 tweets qui montrent comme c'est le bordel



Image: Keystone/Twitter

Zurich violemment frappé par les orages en 11 tweets

De nombreux habitants de la ville de Zurich ont été tirés de leur sommeil, peu avant deux heures du matin, à cause d'orages très violents.

Contrairement à la nuit de dimanche à lundi, ce ne sont pas les Italiens qui ont klaxonné pour l'Euro, cette fois-ci, un orage massif s'est fait entendre dans toute la ville! La tempête a été ressentie de tous les côtés:

Les images ont quelque chose de cauchemardesque et pourraient provenir d'un film d'horreur ou d'une catastrophe naturelle. L'orage semble également impressionnant dans le visuel animé réalisé par SRF Meteo. Selon ce dernier, des pointes de rafales à plus de 100 kilomètres par heure ont été mesurées à Affoltern (ZH).

Entfesselte #Naturgewalten!

Das erste #Gewitter schon kräftig - aber das zweite ein Albtraum:

Regen innert 10 Minuten:

- Waldegg/ZH: 31.1 mm

- Affoltern/ZH, 27.1 mm

- Opfikon/ZH: 25 mm

und der Sturm: In Affoltern gab es Böen von 106 km/h!

Zurück bleiben die Schäden...

^buc pic.twitter.com/QUKJOLmyqn — SRF Meteo (@srfmeteo) July 13, 2021

Le résultat? Des arbres tombés, des jardins dévastés et des tas de dégâts matériels. Sur la Bucheggplatz de Zurich, à Käferberg, l'orage a déraciné des rangées entières d'arbres.

Aucune pierre n'a été laissée en plan à Zurich, hier soir. Des scooters se sont renversés, des branches ont atterri sur la route et tout ce qui n'était pas cloué au sol a volé à travers la zone.

En ce qui concerne la présentatrice de télévision et radio, Mona Vetsch, l'orage et la grêle ont fait leur apparition jusque devant sa porte d'entrée.

Les rafales de vent les plus fortes n'ont, toutefois, pas été mesurées à Zurich, mais à Egolzwil, dans le canton de Lucerne - des pointes allant jusqu'à 135 kilomètres par heure 👇.

Hier noch ein paar Impressionen nach den heftigen #Gewitter aus #Zürich der letzten Nacht. Bei der Messstation Zürich-Reckenholz und in #Wallisellen wurde eine #Windspitze von 105 km/h gemessen, in Zürich-Oerlikon beim @MeteoNewsAG-Wetterbüro 98 km/h! https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/VjPCykeRfw — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 13, 2021

Retour à Zurich: Schutz & Rettung (le bureau de protection et sauvetage de la ville de Zurich) a reçu plus de 1000 appels d'urgence en une heure 👇. Plusieurs centaines d'interventions des pompiers ont déjà été effectuées dans la nuit. La tempête n'a duré que quelques minutes et juste après sa fin des sirènes pouvaient être entendues dans toute la ville.

Unwetter löst mehrere hundert Feuerwehreinsätze in der @stadtzuerich u. im @KantonZuerich aus. Die Einsatzleitzentrale von SRZ bewältigte über 1000 Feuerwehrnotrufe. Mehrere Strassen gesperrt. Die grosse Ereignisbewältigung steht im Fokus. Geduld ist gefragt. @StadtpolizeiZH ^bä pic.twitter.com/RgClPxgwSC — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) July 13, 2021

En plus des dégâts causés par la tempête, les précipitations massives engendrent également des problèmes, en Suisse, en ce moment. A plusieurs endroits, des lacs et des rivières sont sortis de leur lit. Pour l'instant, cela ne s'annonce pas mieux pour le reste de la semaine, car de nouvelles précipitations sont annoncées.

Le nord de Zurich, en particulier, semble avoir été très durement touché, comme le montre le flot d'images. Entre-temps, les phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier soulèvent de plus en plus la question du lien avec le changement climatique.

Pour la deuxième fois cette année, le réseau du Zürcher Verkehrsverbund (VBZ) est en panne. En février, les bus, les trams et les trains ont cessé de circuler en raison des fortes chutes de neige. Aujourd'hui, la tempête a de nouveau fait virevolter des branches et des arbres entiers sur les routes 👇.

Schwere Sturmschäden in der Stadt Zürich:

Verschiedene Strecken sind durch umgestürzte Bäume auf Fahrleitungen und Strassen nicht befahrbar.

Bis auf weiteres bleibt der Bus und Trambetrieb der VBZ eingestellt. Weitere Infos folgen, sobald sich die Situation ändert. — VBZ Züri-Linie (@vbz_zueri_linie) July 13, 2021

Selon les informations actuelles, les lignes de bus seront progressivement remises en service. Le VBZ informe sur différents canaux de l'état de la situation. D'autres perspectives de la nuit d'orage:

(leo)

En parlant d'eau: la piscine la plus insolite du monde se trouve à Dubaï Plus d'articles «Actu» «Nous vivrons un choc des libertés: les vaccinés contre les non-vaccinés» Link zum Artikel Ces fans romands qui se sentent Italiens jusqu'au bout des ongles Link zum Artikel A Chypre, le pire incendie depuis 47 ans est partiellement maîtrisé Link zum Artikel L'armée en manque de cuistots fait appel à des traiteurs Link zum Artikel