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La Suisse envoie les Super Puma pour combattre les incendies dans le Var

La Suisse envoie les Super Puma pour combattre les incendies

Après le départ de 34 pompiers romands pour la Gironde, la Suisse va déployer dès mardi deux hélicoptères Super Puma et leurs équipages dans le sud de la France.
26.07.2026, 19:3226.07.2026, 19:32
A Super Puma helicopter pictured on the sideline of the visit of Switzerland&#039;s Minister for Defence, Civil Protection and Sport Martin Pfister to the troops prior the 56th annual meeting of the W ...
Ils participeront à la lutte contre l’important incendie qui ravage le département du Var.Keystone

En plus des 34 pompiers romands partis samedi en Gironde pour soutenir leurs collègues dans la lutte contre les feux de forêt, la Suisse va mettre à disposition de la France deux hélicoptères Super Puma. Ils seront engagès dès mardi dans le Var, où sévit un autre gros incendie.

A la demande de la protection civile française, la Suisse devrait mettre à disposition de la France dans sa lutte contre les graves incendies de forêt deux hélicoptères Super Puma, avec leurs équipages, pour une mission de lutte contre les incendies, a indiqué dimanche dans un communiqué le Département fédéral des affaires étrangères.

L’Armée suisse a décidé dimanche de déployer, a priori, deux hélicoptères Super Puma dans le département du Var, a précisé un porte-parole du Département fédéral de la défense et de la protection de la population (DDPS) à Keystone-ATS. Le départ est prévu mardi. La zone d’intervention exacte est encore en cours de détermination, la situation évoluant de manière dynamique.

Les incendies transforment leurs vacances en enfer

Le détachement de l’armée sera accompagné d’une petite équipe d’intervention rapide de l’Aide humanitaire. L’intervention est conduite par le délégué du Conseil fédéral à l’aide humanitaire au sein de la DDC.

Samedi, un porte-parole du DDPS avait indiqué à Keystone-ATS examiner la disponibilité des moyens aériens, notamment au regard de la sécheresse générale et du risque d’incendie de forêt en Suisse. (dal/ats)

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de Margaux Habert
Thèmes
Incendies Madrid
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