Une manifestation contre la votation du 25 septembre «AVS 21», le 5 septembre 2022 à Lausanne. Image: KEYSTONE

Commentaire

Sacrifier les femmes pour sauver l'AVS: vous n'avez rien de mieux à proposer?

Le 25 septembre, le peuple helvétique vote sur la réforme de l'AVS. Pour renflouer les caisses de l'assurance sociale, l'une des solutions est l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Sous ses aspects égalitaires, elle ne règle pas le problème de fond.

Le 25 septembre prochain, le peuple suisse vote sur la réforme de l'AVS. Pourquoi? Parce que selon la Confédération, d'ici 10 ans, il manquera 18,5 milliards de francs pour financer notre premier pilier. Un déficit dû à l'évolution démographique (l'espérance de vie des gens s'allonge, et avec elle, la durée des prestations) et à l'arrivée en masse à la retraite des baby-boomers (les personnes nées entre 1943 et 1960). Résultat: il y aura un déséquilibre avec le nombre d'actifs qui cotisent.

18,5 milliards, ça fait beaucoup d'argent. Et ça inquiète! «Heureusement», il y a une solution pour renflouer les caisses: AVS 21, sur quoi nous voterons fin septembre. La solution? C'est les femmes qui s'y collent... En partant à la retraite à 65 ans au lieu de 64. La votation prévoit également une flexibilisation des départs entre 63 et 70 ans pour tout le monde et l'augmentation du taux de la TVA.

Toutefois, comme l'a souligné le Conseiller national Pierre-Yves Maillard sur le plateau d'Infrarouge, mercredi 7 septembre, le déficit annoncé par le Conseil fédéral n'aura pas lieu avant 7 ans. C'est à ce moment-là que l'AVS commencera à «perdre de l'argent» (les réserves restent, toutefois, à hauteur de plusieurs milliards). Et ça, c'est si on ne fait rien. Oui, parce que l'objectif légal de l'AVS, c'est d'avoir une année entière de rentes de côté. Et donc effectivement, dans 10 ans, il manquera ces fameux 18,5 milliards.

Aucune autre solution ?

En soi, je ne suis pas contre réformer une assurance sociale forte et solide, dont nous bénéficions tous. Ce qui me rend furax, en revanche, c'est que d'autres solutions existent pour résoudre le problème. Par exemple, comme l'explique Pierre-Yves Maillard, en augmentant de 0,25% les cotisations pour les salariés et les employeurs dans 2 ou 3 ans, et de 0,15% dans 10 ans. Mais non, ce serait trop simple, on préfère dire aux femmes de travailler une année de plus.

Je vous entends déjà, ceux qui brandissent l'argument égalitaire pour justifier l'augmentation de l'âge de la retraite. Mais la votation AVS 21, sous ses aspects de belle pomme rouge, est un cadeau empoisonné: une réforme hypocrite qui vante l'égalité alors qu'il reste encore tant de squelettes dans les placards suisses.

Et ce n'est pas moi qui le dis

«L’écart salarial moyen entre femmes et hommes se situait à 19% (moyenne arithmétique) en 2018»

C'est ce que révèle, en effet, le dernier rapport du Conseil fédéral sur l'écart des revenus, l'écart global de revenus du travail et l’écart de rente entre femmes et hommes affichent en effet des valeurs élevées en Suisse.

Des disparités qui sont dues à la manière dont participent les femmes au marché du travail (elles travaillent plus fréquemment à temps partiel), aux effets du modèle familial et du mode de vie. En effet, elles ont plus tendance à devoir concilier leur activité professionnelle avec l'éducation des enfants et les tâches domestiques, ou la prise en charge de membres de la famille ou de tiers (le travail dit de «care»). De ce fait, elles effectuent nettement plus d’heures de travail non rémunéré que les hommes. Ces derniers investissent, en revanche, beaucoup plus d’heures dans le travail rémunéré.

Ce travail non rémunéré des femmes représentait, 315 milliards de francs en 2016, ainsi que des pertes de revenu subies toute leur vie. Elles touchent de ce fait un tiers de rentes en moins que les hommes. AVS 21 ne fait pas avancer l’égalité. Au contraire, elle conforte les inégalités. Elle met les femmes à contribution, alors qu’elles sont déjà parfois moins bien rémunérées que leurs collègues masculins pour un travail égal.

Soyons solidaires

Le 25 septembre est, avant tout, un appel à la solidarité. Envers celles dont le revenu ne leur permet pas de s'assurer une retraite digne. Envers celles, nées entre 1961 et 1969 – les premières touchées si le «oui» l'emporte –, dont les plans sont abruptement chamboulés, sans qu'elles aient le temps de se préparer.

Mais finalement, c'est un appel à la solidarité envers nous toutes. Aujourd'hui encore, il nous est impossible de dire si, dans le futur, nous devrons réduire notre temps de travail pour nous occuper des enfants. Si un poste à responsabilité nous sera refusé à cause de notre genre ou si notre salaire sera moins élevé que celui de nos collègues masculins.

Ce que je retiens du débat, après plus d'une semaine passée à me renseigner en long, en large, et en travers sur les tenants et aboutissants de cette votation (dans un camp comme dans l'autre), c'est que nos politiques ont la possibilité de renflouer les caisses de l'AVS autrement. Et je ressens un réel manque de respect, de considération et de légitimité lorsque je vois que nous allons encore passer sur le bûcher.

Il est donc hors de question que j'accepte un texte qui met un plâtre sur une jambe de bois. Si vous souhaitez réformer l'AVS, faites un effort: je suis persuadée que vous trouverez d'autres sources de chaleur pour alimenter votre feu.