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Commentaire

Il fait une chaleur d'enfer et ça va empirer

Présentées chaque année comme extraordinaires, les vagues de chaleur qui frappent la Suisse chaque été sont désormais devenues la nouvelle réalité. Et ce n'est que le début.

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Chaque été, on s'étonne. Les vagues caniculaires arrivent plus tôt, finissent plus tard, sont plus fréquentes, deviennent plus extrêmes. On compare les données, on traque les records. On qualifie ces épisodes d'«inédits», d'«exceptionnels».



C'est faux.

Ça fait plusieurs années qu'on assiste exactement au même spectacle. Qu'on se prend dans la gueule la même série de vagues de chaleur étouffante, tout en soulignant leur caractère extraordinaire. Sauf que ça n'a plus rien d'exceptionnel.

Ce qui était exceptionnel (et qui devrait toujours l'être) est désormais devenu notre réalité

Et ce n'est pas parce qu'il a fait frais dans un point quelconque du pays que ce phénomène n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on a connu des étés pluvieux ces dernières années qu'on peut se contenter de qualifier ces canicules de cycliques.

A celles et ceux qui disent que ce sont de simples «coups de chaud, comme il y en a régulièrement», on conseille de regarder vers le passé (ce qui devrait leur plaire, en plus). En 2015, TF1 diffusait une fausse carte censée montrer les prévisions météo pour 2050. A beaucoup d'endroits, les valeurs affichées à l'époque correspondaient à celles mesurées aujourd'hui, depuis quelques années déjà.

La carte imaginée par TF1 et, à droite, la situation en 2020 (déjà). Image: x

En Suisse aussi, l'évolution est impossible à nier, encore moins à ignorer. Un exemple parmi d'autres: jusqu'au début du 21e siècle, les nuits tropicales n'existaient presque pas dans notre pays, note MétéoSuisse. Difficile de dire la même chose aujourd'hui. A Neuchâtel, on en recense une dizaine par année.

Nous sommes tous concernés

Les conséquences, on les connaît. Des centaines de décès sont attribués à la chaleur chaque année en Suisse. Les personnes âgées, malades ou vulnérables risquent littéralement la vie à chaque canicule. Pour ne pas parler des effets sur les écosystèmes, l'agriculture, voire l'ensemble de l'économie. Pas sûr que la productivité soit à son apogée lorsqu'il fait 35°C à l'ombre pendant deux semaines de suite.

Tout cela est certes effrayant, mais la situation peut se résumer de manière beaucoup plus simple. Il fait une chaleur d'enfer. Et cela ne risque pas de s'améliorer, bien au contraire. Les choses vont empirer. Après tout, ce n'est pas comme si les scientifiques ne nous le répétaient depuis des décennies. Sauf que là, ça commence à devenir désagréablement concret.

Ce n'est donc que le début. Au lieu de lister les records et de pointer le caractère extrême de chaque vague de chaleur, on aurait meilleur temps de s'y habituer.



(Ou, alternativement, on pourrait mettre en place des mesures concrètes et efficaces. Ce qui vaut tant pour nous que, surtout, pour nos gouvernants.)



Ce qui est sûr, c'est que le temps presse. En attendant, profitez bien de la canicule.