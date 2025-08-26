larges éclaircies22°
DE | FR
burger
Suisse
Commentaire

Emeutes: deux journalistes de watson attaqués à Lausanne

Deux journalistes de watson attaqués: une limite franchie

Lundi soir, deux journalistes de watson ont été violemment pris à partie et frappés au visage alors qu'ils couvraient les émeutes à Lausanne. Même s'il s'agit d'un acte isolé, celui-ci trahit un mal plus profond.
26.08.2025, 17:1326.08.2025, 20:25
Fabien Feissli
Fabien Feissli
Plus de «Suisse»

C'est la petite histoire dans la grande. Lundi soir, alors que Lausanne subissait une deuxième nuit d'émeutes et de poubelles incendiées suite au décès de Marvin, 17 ans, deux membres de la rédaction de watson ont été violemment agressés par des émeutiers.

Qui était Marvin, l'ado de 17 ans décédé en fuyant la police?

Nos journalistes étaient en discussion avec un groupe de plusieurs adolescents quand la situation a dégénéré. Ils ont été frappés au visage.

Une telle attaque gratuite est inacceptable

Bien sûr, il s'agissait d'un acte isolé, perpétré par un petit groupe d'individus qui ne reflète sans doute pas l'attitude de l'ensemble des jeunes présents. La meilleure preuve? Nos journalistes ont réussi à quitter les lieux, sonnés, mais en un seul morceau, grâce à un «grand frère du quartier».

Les membres de watson n'ont pas été les seules victimes de la violence. Tabasser un élu communal, effrayer des familles, menacer les forces de l'ordre, incendier un abribus ou un véhicule des TL, est tout aussi inadmissible.

Mais il ne s'agit pas ici de hiérarchiser l'inacceptable. Simplement de le dénoncer

Car si la colère et la douleur des proches du jeune Marvin sont totalement entendables, la manière dont certains les ont exprimées lundi soir l'est nettement moins.

Notre commentaire 👇

Commentaire
La double erreur des autorités vaudoises

Il ne faut surtout pas banaliser ce que nos deux journalistes ont subi. Ces coups de poing sont le symptôme d'un problème plus large. Depuis des années, notre profession est décriée de partout, parfois jusque dans les plus hautes sphères politiques et poussée dans une précarité économique dangereuse.

De quoi faire naître un sentiment de défiance de plus en plus marqué et totalement incompatible avec la nature profonde de notre métier. En Suisse (et ailleurs), un journaliste a besoin de nouer un lien de confiance avec le public afin de travailler sereinement.

Il doit pouvoir couvrir un événement sans avoir à s'inquiéter pour sa sécurité. Sans craindre de se faire frapper, menacer ou insulter sur le moment ou plus tard. Sinon, comment lui demander d'aller au contact des Romands? De raconter ce qu'il se passe dans sa ville ou dans son canton à n'importe quelle heure du jour et de la nuit? De dénoncer les dérapages des puissants?

Dans un pays comme le nôtre, où le peuple a autant de pouvoir, il est plus que jamais capital de prendre soin des «chiens de garde» de la démocratie. Ce n'est que comme cela qu'ils aboieront au bon moment.

Nos articles sur les émeutes à Lausanne

Emeutes à Lausanne: un élu agressé raconte
de Antoine Menusier
6
Ce scandale sur WhatsApp oblige Lausanne à réformer sa police
Lausanne secouée par une nuit d’émeutes
16
Un adolescent de 17 ans meurt dans un accident de scooter à Lausanne
Thèmes
On a vécu la deuxième nuit d'émeute à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
14 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
14
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
3
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
Ce thriller politique suisse pourrait devenir un carton international
Le réalisateur et scénariste lausannois Jean-Stéphane Bron montre la Genève des grandes intrigues mondiales dans sa série The Deal, qui fait l'unanimité en Suisse.
Il semble que le stress soit le nouveau thème de prédilection du cinéma helvétique. Dans Heldin, sorti en février dernier, la réalisatrice Petra Volpe nous montrait l’enfer d’une garde de nuit à l’hôpital, à travers la prestation de Leonie Benesch dans le rôle de l'infirmière Floria Lind. Son film est désormais candidat de la Suisse aux Oscars.
L’article