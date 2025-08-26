beau temps24°
Commentaire

Emeutes à Lausanne: les autorités ont commis deux fautes

Les autorités vaudoises ont disparu et commis deux fautes.
Deux nuits d’émeutes à Lausanne, zéro mot.Image: watwson/agences
Commentaire

La double erreur des autorités vaudoises

A Lausanne, la mort d’un adolescent embrase la rue et personne ne semble tenir la barre. Silence radio.
26.08.2025, 11:4926.08.2025, 12:35
Jason Huther
Jason Huther
Un ado se tue après une course poursuite avec la police. S'ensuivent deux nuits d’émeutes, des incendies, des affrontements avec la police. On apprend qu'un élu a été battu, des bus détruits, un quartier ravagé sous l’œil des caméras. Et pourtant: pas un mot. Ni du gouvernement vaudois ni de la municipalité lausannoise. Le silence. Assourdissant. Et la haine qui grimpe entre les extrêmes.

Il aura fallu attendre mardi midi pour un sursaut: la municipalité a condamné les émeutes à Prélaz et annoncé un renforcement policier pour prévenir de nouvelles violences. Rien de plus.

Imaginerait-on un autre canton, une autre ville suisse, laisser ainsi courir rumeurs sur les réseaux sociaux et violences urbaines sans une prise de position officielle et ferme? Non. On aurait entendu le regret légitime face au décès d'un ado, mais aussi la condamnation claire des violences et des discours de haine — dans la rue comme sur les réseaux.

Rappelons-nous le canton de Neuchâtel, récemment frappé par deux drames:

  • La mort tragique d’un homme après qu'un enfant lui a sauté dessus à la piscine de La Chaux-de-Fonds.
  • Le féminicide et double infanticide à Corcelles.

Là aussi, la rumeur a enflé. La haine et la xénophobie se sont répandues sur les réseaux sociaux, dans les conversations. Mais à chaque fois, après les faits, la transparence des autorités, via un édile, a calmé les esprits: on explique, on informe et on condamne.

Qui était Marvin, l'ado de 17 ans décédé en fuyant la police?

A Lausanne? Rien. Ni explication, ni cadrage. Pas même un mot officiel pour dire l’inacceptable, pour rassembler. Personne ne tient la barre.

Si le gouvernement vaudois et la municipalité se taisent, c’est peut-être qu’ils croient encore à un simple fait divers. C'est faux. Ce qui se joue ici est politique. Et c’est du vivre-ensemble dont il est question.

La faute de comm'

Or, loin d’éteindre l’incendie et de prendre la mesure de ce qu'il se passe vraiment, les autorités ont commis une deuxième faute: ils ont balancé un bidon d'essence sur le feu. Engoncées dans un administrativisme hors-sol, elles ont choisi le pire moment pour publier les résultats effarants d’une enquête sur le racisme dans la police lausannoise.

«Ils se sont moqués d'un enfant mort»: scandale à la police lausannoise

Bien sûr qu'il faut dénoncer ces actes abjects. Mais personne ne s'est dit: est-il pertinent de faire ces révélations au lendemain d’émeutes déclenchées précisément par l’accusation de racisme policier? Mauvais tempo. Mauvais signal.

Le municipal Pierre-Antoine Hildbrand en charge de cette conférence a certes présenté ses condoléances à la famille. C’était nécessaire. Mais alors que ç'eut été le lieu pour le faire, aucune perspective n’a été donnée. Aucune piste de résolution. Juste des mots plats, sans cap, sans fermeté.

Ce mardi, le même élu lausannois a promis une présence policière renforcée pour tenter de contenir la colère.

Lausanne a-t-elle trouvé un capitaine?

Les images des émeutes à Lausanne

Vidéo: watson
Vidéo: watson

