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Momie et 136000 euros: Mort étrange d'une Suissesse en Italie

Une Suissesse est morte dans des conditions horribles en Italie
Cornelia M. est morte en Italie mais son cadavre a été retrouvé bien plus tard.Image: 500px

Corps momifié et 136 000 euros: L'étrange mort d'une Suissesse en Italie

C'est un horrible fait divers qui a secoué le paisible village de Cingoli, en Italie. Cornelia M. était portée disparue et ce n'est qu'après avoir insisté que la police a pu découvrir son corps.
18.07.2026, 18:5918.07.2026, 18:59
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Cornelia M.*, une Suissesse de 65 ans, vivait depuis des années en Italie. Elle habitait avec son mari de 74 ans et leur fils de 43 ans dans une ferme de la commune de Cingoli, dans la province des Marches. La famille vivait recluse.

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Selon des riverains cités par le Corriere Adriatico, elle était à peine connue et vivait complètement isolée. Même le curé avait tenté en vain de parler à ses membres, comme il l'explique au Resto del Carlino, qui est revenu sur le drame.

Des voisins qui n'avaient donc plus vu cette femme depuis longtemps: d'habitude, elle ne sortait de la maison qu'avec son mari, certes. Mais face à une absence persistante, les riverains ont tout de même fini par alerter la police. Selon Cronache Maceratesi, ils auraient également remarqué une odeur suspecte émanant de la maison.

Le personnel d'un établissement psychiatrique, où le fils du couple était suivi en raison de son handicap, a lui aussi averti les autorités, car le jeune homme de 43 ans ne s'était plus présenté à ses rendez-vous depuis un certain temps.

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Des agents des services sociaux et la police se sont alors rendus au domicile de la famille. Le mari a affirmé que son épouse était partie faire des courses. Mais les agents sont restés méfiants. En inspectant la maison, ils ont finalement découvert Cornelia morte dans son lit, habillée et recouverte d'un drap.

Décédée depuis longtemps

Le corps était déjà presque momifié et il est vite apparu que la femme était morte depuis au moins deux mois. Une autopsie a ensuite révélé l'absence de toute trace de violence. La mort était due à des causes naturelles.

Ni le mari ni le fils n'ont fait l'objet d'une enquête. Il est vite apparu qu'il s'agissait d'une histoire simplement tragique, rapporte Il Resto del Carlino. La famille vivait si recluse, sans aucun contact avec d'autres proches, que le décès de Cornelia est passé inaperçu. Comme la femme ne touchait aucune retraite, il était également clair qu'il ne s'agissait pas d'une fraude, précise le Cronache Maceratesi.

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Les autorités ont estimé que le mari n'avait tout simplement pas voulu accepter la mort de son épouse, qu'il avait soignée toute sa vie. Quant au fils, en raison de son lourd handicap, il n'aurait même pas remarqué qu'il était arrivé quelque chose à sa mère.

Une découverte surprenante

Selon des médias, il est vite apparu sur place que les deux hommes se trouvaient eux-mêmes en situation de détresse. Ils ont tous deux été conduits à l'hôpital pour un contrôle. Une mise sous tutelle a ensuite été demandée pour assurer leur prise en charge.

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La maison a depuis été nettoyée et désinfectée. Deux employés de l'entreprise chargée des travaux ont alors fait une découverte inattendue. Dans des enveloppes blanches disséminées dans des tiroirs et des armoires de la ferme, ils ont trouvé des billets de banque pour une valeur d'environ 136 000 euros. Il s'agirait des économies de la famille.

Selon des médias, ils ont aussitôt signalé leur découverte à la police, qui a finalement remis l'argent au mari, lequel l'a déposé sur un compte bancaire. Le père et le fils se trouvent encore dans un établissement de soins. Ils devraient rentrer chez eux dès la fin du nettoyage.

*Nom connu de la rédaction.

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