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Cette importante cadre de Migros quitte son poste

Katrin Tschannen
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Cette importante cadre de Migros quitte son poste

La patronne de Migros Online s'en va. Elle quittera ses fonctions en mars 2027.
18.08.2026, 18:1018.08.2026, 18:10

La directrice générale (CEO) Katrin Tschannen de Migros Online quittera ses fonctions de sa propre initiative à la fin du mois de mars 2027, annonce mardi le géant orange. Les recherches pour organiser sa succession sont lancées.

Katrin Tschannen a pris la direction de Migros Online il y a six ans, est-il précisé dans un communiqué. «Dans une période marquée par de nombreuses incertitudes, elle a contribué de manière décisive au développement de l'entreprise. Elle a mené à bien la migration de l'ancien supermarché en ligne «LeShop.ch» vers «Migros Online», ajoute Migros.

En outre, sous sa direction, Migros Online a su faire face à l'augmentation exceptionnelle du nombre de commandes pendant la pandémie de Covid, souligne-t-elle.

(sda/awp/ats)

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