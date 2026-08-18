Image: dr

Cette importante cadre de Migros quitte son poste

La patronne de Migros Online s'en va. Elle quittera ses fonctions en mars 2027.

Plus de «Suisse»

La directrice générale (CEO) Katrin Tschannen de Migros Online quittera ses fonctions de sa propre initiative à la fin du mois de mars 2027, annonce mardi le géant orange. Les recherches pour organiser sa succession sont lancées.

Katrin Tschannen a pris la direction de Migros Online il y a six ans, est-il précisé dans un communiqué. «Dans une période marquée par de nombreuses incertitudes, elle a contribué de manière décisive au développement de l'entreprise. Elle a mené à bien la migration de l'ancien supermarché en ligne «LeShop.ch» vers «Migros Online», ajoute Migros.

En outre, sous sa direction, Migros Online a su faire face à l'augmentation exceptionnelle du nombre de commandes pendant la pandémie de Covid, souligne-t-elle.

(sda/awp/ats)