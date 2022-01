Image: Shutterstock

Les magasins sans caisse se multiplient. C'est pour quand en Suisse?

Un magasin Aldi sans caisse a ouvert en janvier à Londres. Quelques tests ont également été menés en Suisse ces dernières années. Alors, à quand une Migros ou une Coop où on peut sortir sans payer? watson a posé la question.

Après Carrefour et Auchan en France, Amazon aux Etats-Unis, un nouveau supermarché sans caisse a ouvert en janvier. Cette fois-ci, c'est à Londres que ça se passe et c'est Aldi, une marque bien connue des Suisses, qui tente l'expérience. Des caméras vous surveillent tout au long de vos achats et une reconnaissance faciale s'assure que vous ayez l'âge légal pour glisser de l'alcool dans votre cabas.

Attraper ce qu'on veut et sortir sans payer

Journaliste au Kent Live, Sam Honey a tenté l'expérience qu'il juge «surréaliste». «J’ai attrapé mes chips, mes brownies et ma boisson et je me suis dirigé vers la sortie où j’ai été accueilli par une barrière que j’ai simplement franchie avant qu’elle ne reconnaisse qui j’étais et me laisse partir, sans un seul coup de carte ou échange de monnaie», raconte-t-il. Quelques minutes plus tard, une notification lui apprendra que le montant de ses achats a bien été débité de sa carte.

«C’était comme si on m’encourageait à voler sans aucune répercussion» Sam Honey, journaliste au Kent Live

Des tests en Suisse aussi

Alors, les supermarchés sans caisse vont-ils débarquer dans notre quotidien? Des expériences ont déjà été menées en Suisse. En 2019, le groupe Valora avait par exemple testé une supérette de 42m2 entièrement automatisée à la gare de Zurich. Là aussi, une application et des caméras permettaient aux clients de prendre ce qu'ils désiraient sans s'arrêter à la caisse en sortant.

En 2021, Migros a elle également tenté l'expérience avec trois magasins Voi Cube, un dans le canton de Soleure, deux dans le canton de Berne. Ces distributeurs automatiques géants fonctionnent sans personnel et les clients peuvent payer grâce à leur application.

Ce n'est pas d'actualité

Pourtant, il semblerait que nous ne soyons pas près de voir disparaître les caisses de nos supermarchés. Les différentes enseignes sont unanimes sur le sujet:

«Les succursales sans caisse enregistreuse ne sont actuellement pas prévues chez nous» Lidl

«Coop ne prévoit pas actuellement de projets d'automatisation du type "Aldi Shop & Go"» Coop

«Nous suivons bien entendu avec intérêt les technologies permettant de réaliser un checkout sans caisse, il ne s'agit cependant pas d'un futur immédiat» Manor

«Il n'y a pas de volonté de faire de Migros sans caisse, mais les formes de paiement évoluent avec la technologie et il est difficile de prévoir comment on réglera ses courses dans le futur» Tristan Cerf, porte-parole de la Migros

Porte-parole de la Migros, Tristan Cerf précise que, dans un grand nombre de succursales, les clients peuvent déjà scanner et régler leur course depuis leur smartphone sans passer en caisse grâce au système Subito Go et à l'application Migros. «Dès que la confirmation du paiement s’affiche et que le ticket de caisse numérique est disponible, vous pouvez quitter le magasin», précise le mode d'emploi.

Avec «Scan & Go», Aldi Suisse teste un système similaire depuis le mois d'août 2021 dans 17 magasins alémaniques.

Mais permettre aux clients de partir du supermarché avec leur caddie plein sans passer par la caisse, n'est-ce pas prendre le risque de voir les vols augmenter? «Nous avons confiance en notre clientèle. A la caisse, on ne voit pas tout non plus. Un bon système de sécurité nous permet toutefois d'aider les clients qui auraient oublié de scanner certains articles à régler entièrement leurs achats avant de nous quitter», souligne Tristan Cerf.

«Nous souhaitons offrir plusieurs moyens de paiement et nous adapter aux nouvelles exigences des clients "pressés"» Tristan Cerf, porte-parole

S'il reconnaît que la caisse traditionnelle est en perte de vitesse depuis quelques années, le porte-parole précise que moins de caissiers ne signifie pas moins de personnel pour autant. «Nous avons besoin de plus de collaborateurs dans le magasin; pour assurer le service à la coupe, offrir des conseils en rayon et soigner les assortiments ultra-frais et "à l'emporter", qui prennent toujours plus de place et demandent pas mal de manutention.»