Le PLR veut que la Suisse rejoigne la taskforce sur les oligarques

Le PLR suit donc désormais la ligne du PS, le Centre, les Verts et les Verts'libéraux.

«Au contraire, nous aurions là la possibilité de faire valoir notre point de vue et de montrer que nous sommes déjà très actifs dans cette affaire»

Plus de «Suisse»

Le responsable d'un des partis politiques les plus importants du pays vient s'ajouter aux nombreuses voix encourageant la Confédération à hausser le ton et les sanctions face aux oligarques.

Les plus lus

Le communisme recrute des révolutionnaires dans trois universités romandes

Une «offensive marxiste» est en cours dans trois universités romandes. Elle vise les jeunes. Les rectorats de Genève et Fribourg ont donné leur accord. Celui de Lausanne n'a pas été averti. Un autocollant d'un collectif communiste, apparu aux côtés d'une inscription antisémite sur une affiche PLR, suscite des interrogations.

Il est possible que vous les ayez vus dans la rue. Peut-être même sont-ils passés entre vos mains. Quoi donc? Des autocollants. De surprenants autocollants. De la pub? Oui, mais pas pour le garage d’à côté, ni pour un parti politique en lice aux élections fédérales du 22 octobre. Non, de la pub pour une vieille idée qui n’a jamais abdiqué, malgré les faux espoirs qu’elle a fait naître et qui se sont soldés par des millions de morts: le communisme.