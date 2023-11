Voici les résultats des élections au Conseil des Etats ce dimanche

Quatre cantons romands élisaient leurs représentants au Conseil des Etats dimanche : Vaud, Valais, Genève et Fribourg.

A Genève, le MCG Mauro Poggia a triomphé au détriment de la sortante verte Lisa Mazzone, qui a annoncé se retirer de la politique. L'équilibre des forces reste inchangé dans les cantons de Vaud, Fribourg et du Valais.

Surprise et retrait politique à Genève

L'ex-conseiller d'Etat Mauro Poggia s'est à nouveau placé en tête dimanche au 2e tour de l'élection. Il permet ainsi à la droite genevoise de reprendre son siège perdu en 2007. Il sera accompagné du socialiste Carlo Sommaruga, qui conserve son fauteuil, au détriment de sa colistière verte Lisa Mazzone.

Agée de 35 ans, la Genevoise vit son premier échec politique après huit ans passés à Berne. Elle a annoncé son retrait. «Je ferai vivre mes convictions ailleurs, par d'autres biais», a-t-elle déclaré, tout en regrettant que le canton soit «représenté par deux hommes de 64 ans.» Celle qui aurait dû présider le Conseil des Etats a aussi relevé «une occasion manquée pour Genève».

Colistière de Mauro Poggia, la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz est quatrième. Cela montre que le ticket inédit MCG-UDC n'a pas convaincu l'ensemble de la droite. Le MCG n'ayant pas d'assise nationale, il s'agira maintenant pour Mauro Poggia de rejoindre un groupe parlementaire. Il a indiqué que des discussions étaient en cours.

«Brouillard et Malice» à Vaud

Dans le canton de Vaud, Pascal Broulis (PLR) l'a largement emporté dimanche face au challenger écologiste Raphaël Mahaim. Pour le libéral-radical, ces élections ont «consolidé» l'Alliance vaudoise, qui regroupe le PLR, l'UDC et Le Centre.

L'ancien grand argentier rejoint Pierre-Yves Maillard (PS), élu au premier tour le 22 octobre. Il s'agit de retrouvailles pour les deux hommes qui ont longtemps siégé ensemble au gouvernement vaudois.

Surnommé «Brouillard et Malice», le duo succède à celui composé de la Verte Adèle Thorens et du PLR Olivier Français, tous deux retirés de la vie politique. C'est la première fois que Pascal Broulis siégera à Berne.

Statu quo pour Fribourg...

C'est le statu quo qui prévaut à Fribourg. Les sortantes Isabelle Chassot (Centre) et Johanna Gapany (PLR) ont été réélues. Si la centriste a survolé les débats, la tâche s'est révélée plus ardue pour la libérale-radicale qui n'a finalement devancé que de 914 voix la candidate socialiste Alizée Rey.

Le conseiller national UDC Pierre-André Page, arrivé troisième aux Etats au 1er tour, s'était retiré de la course au nom de l'entente bourgeoise; une entente qui a bien fonctionné, selon Johanna Gapany. Malgré sa troisième place, Alizée Rey s'est dite satisfaite de son score, «meilleur que prévu», avec 7000 voix de plus qu'au 1er tour, avec une participation pourtant bien plus faible.

... et pour le Valais

Le statu quo est également de mise en Valais, où le PLR Philippe Nantermod, largement distancé, n'est pas parvenu à briser la citadelle centriste. Les deux sortants, le Haut-Valaisan Beat Rieder et sa collègue Marianne Maret, repartent pour quatre ans. Le canton du Valais est représenté par deux centristes au Conseil des Etats depuis 1857, soit depuis toujours.

Sur le plateau de la télévision locale Canal9, Philippe Nantermod a réagi:

«J'espérais faire davantage, mais c'est la démocratie; je ne regrette pas de m'être lancé, au contraire»

Avec près de 34% des voix, il estime être soutenu par une minorité «qui mérite d'être entendue».

Résultats définitifs dimanche prochain

Les cantons de Neuchâtel et du Jura, qui connaissent un système proportionnel, avaient déjà élu leurs représentants à la Chambre des cantons le 22 octobre. Neuchâtel a vécu un véritable coup de tonnerre avec la non-réélection du sortant libéral-radical Philippe Bauer, membre de la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur Credit Suisse. Il a été évincé par Baptiste Hurni (PS), qui siégera aux côtés de l'autre sortante, la verte Céline Vara.

Dans le Jura, les deux sortants Charles Juillard (Centre) et Mathilde Crevoisier Crelier (PS) ont été réélus. Si la réélection du centriste ne constituait pas vraiment une surprise, celle de la socialiste l'était davantage. Cette dernière était devenue sénatrice en décembre dernier après l'accession d'Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral comme première des viennent-ensuite.

La composition définitive du Conseil des Etats ne sera connue que le 19 novembre, au terme des seconds tours qui se tiendront dans plusieurs cantons alémaniques (AG, SH, SO, ZH) et au Tessin. (mat/ats)