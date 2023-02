Alain Berset se rendra au Botswana et au Mozambique

Image: sda

Le président de la Confédération Alain Berset entamera lundi une visite de deux jours au Botswana. Il se rendra ensuite au Mozambique jusqu'à vendredi.

Lundi, Alain Berset sera reçu par le président du Botswana Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi. Il s'agit de la première visite d'un président de la Confédération dans ce pays, précise le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué. Les relations bilatérales seront au coeur des discussions. Le lendemain, les deux pays signeront une déclaration d'intention relative à la coopération dans le domaine de la santé.

Au cours de son séjour, le ministre de la santé visitera notamment le centre de recherche Botswana Harvard AIDS Institute Partnership (BHP), où le variant Omicron du coronavirus a été découvert. Il se rendra également au siège de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), où il rencontrera la secrétaire générale de l'institution.

Mercredi, le Fribourgeois prendra la direction de Maputo, au Mozambique, où il s'entretiendra avec le président Filipe Jacinto Nyusi. Ils discuteront des relations bilatérales ainsi que des questions mondiales. La Suisse et le Mozambique siègeront ensemble au Conseil de sécurité de l'ONU en 2023 et 2024, l'occasion de faire avancer des sujets d'intérêt commun, relève le DFI.

Image: sda

En mai, Alain Berset présidera une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la protection de la population civile dans les conflits armés. Sa visite au Mozambique s'inscrit aussi dans ce contexte. Jeudi, accompagné du président du Mozambique, il se rendra ainsi dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays, où près de 1.5 milllion de personnes dépendent de l'aide humanitaire en raison des troubles qui affectent la région depuis 2017.

La Suisse y soutient des projets dans les domaines de l'accès à l'eau et aux soins de santé, de la décentralisation et la promotion de l'éducation et de l'accroissement des revenus. Le Mozambique est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement depuis 1979. (chl/ats)