Un distributeur automatique de billets dévalisé lors d'une attaque à l'explosif est photographié, ce lundi 1ᵉʳ juin 2026, à Tramelan, dans le Jura bernois. Image: KEYSTONE

Voici les chiffres contre les attaques de bancomats en Suisse

Moins d'attaques contre les distributeurs automatiques de billets, des mesures qui fonctionnent: le Conseil fédéral ne voit aucune raison de modifier la législation en vigueur.

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Les mesures prises pour lutter contre la multiplication des attaques contre les distributeurs automatiques de billets ces dernières années ont porté leurs fruits. Le Conseil fédéral estime vendredi qu'aucune modification législative n'est nécessaire.

Grâce à une meilleure prévention, à la coopération internationale et à la répression policière, seuls 24 vols de distributeurs automatiques ont été enregistrés en Suisse l'année dernière. C'est deux fois moins que l'année précédente et le chiffre le plus bas depuis 2019, selon un rapport du gouvernement. Le taux de réussite des cambrioleurs de distributeurs automatiques s'élevait à environ 30% l'année dernière.

Le Conseil fédéral a également indiqué que les tables rondes organisées par l’Office fédéral de la police (fedpol) au niveau technique ont largement contribué à la baisse du nombre d’attaques. Le groupe d’experts a recommandé différentes mesures, telles que l’installation de volets de protection et une réduction du niveau de remplissage des distributeurs automatiques. (sda/ats/svp)